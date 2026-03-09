San Diego vs Toluca juegan el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los Diablos Rojos, 0-2 en el partido de ida.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Toluca.
San Diego vs Toluca: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca, 0-2 ante San Diego.
- Pronóstico: San Diego 0-2 Toluca
San Diego vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.
San Diego
- Portero: Ferree
- Defensas: Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah
- Mediocampistas: Valakari, Tverskov, Soma y Dreyer
- Delanteros: Pellegrino e Ingvartsen
Toluca
- Portero: García
- Defensas: Isaís, Garcia, Briseño y Barbosa
- Mediocampistas: Arce, Ruíz, Castro y Córdova
- Delanteros: Nunes de Castro y Rossi
San Diego vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
San Diego vs Toluca se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 21:30 horas.
- Partido: San Diego vs Toluca
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Snapdragon Stadium
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegaron San Diego y Toluca a octavos de final de la Concachampions 2026?
San Diego venció 4-2 en el marcador global a Pumas en la primera ronda de la Concachampions 2026.
El Toluca avanzó de manera directa a los octavos de final de la Concachampions 2026 debido al ranking de Concacaf.
El partido de vuelta San Diego vs Toluca se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán llegar con ventaja.