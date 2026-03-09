San Diego vs Toluca juegan el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de marzo de 2026 y el pronóstico es triunfo de los Diablos Rojos, 0-2 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Toluca.

San Diego vs Toluca: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca, 0-2 ante San Diego.

Pronóstico: San Diego 0-2 Toluca

San Diego vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, San Diego vs Toluca, como parte de la Concachampions 2026.

San Diego

Portero: Ferree

Defensas: Sargeant, Mcvey, Bombino, Duah

Mediocampistas: Valakari, Tverskov, Soma y Dreyer

Delanteros: Pellegrino e Ingvartsen

Toluca

Portero: García

Defensas: Isaís, Garcia, Briseño y Barbosa

Mediocampistas: Arce, Ruíz, Castro y Córdova

Delanteros: Nunes de Castro y Rossi

San Diego vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

San Diego vs Toluca se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 21:30 horas.

Partido: San Diego vs Toluca

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026

Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Snapdragon Stadium

Transmisión: Fox One

San Diego vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026. (Emmanuel Martinez / Emmanuel Martinez)

¿Cómo llegaron San Diego y Toluca a octavos de final de la Concachampions 2026?

San Diego venció 4-2 en el marcador global a Pumas en la primera ronda de la Concachampions 2026.

El Toluca avanzó de manera directa a los octavos de final de la Concachampions 2026 debido al ranking de Concacaf.

El partido de vuelta San Diego vs Toluca se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos buscarán llegar con ventaja.