Philadelphia vs América se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 10 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 17 horas.

Partido: Philadelphia Union vs América

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Fox One

Philadelphia Union vs América (@PhilaUnion)

Philadelphia Union vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Concachampions 2026?

Philadelphia Union vs América juegan el martes 10 de marzo como parte de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Philadelphia Union vs América: ¿Dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El Philadelphia Union vs América se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

Partido: Philadelphia Union vs América

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Subaru Park

Transmisión: Fox One

Brian Rodríguez, delantero del América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegaron Philadelphia Union y América a octavos de final de la Concachampions?

Philadelphia Union aplastó 12-0 en el marcador global al Defence Force en la primera ronda de la Concachampions 2026.

El América avanzó sobre Olimpia de Honduras con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta América vs Philadelphia Union se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, a donde las Águilas buscarán llegar con ventaja.