Philadelphia vs América se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 10 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 17 horas.
- Partido: Philadelphia Union vs América
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 10 de marzo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Fox One
Philadelphia Union vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Concachampions 2026?
Philadelphia Union vs América juegan el martes 10 de marzo como parte de los octavos de final de la Concachampions 2026.
Philadelphia Union vs América: ¿Dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
El Philadelphia Union vs América se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.
¿Cómo llegaron Philadelphia Union y América a octavos de final de la Concachampions?
Philadelphia Union aplastó 12-0 en el marcador global al Defence Force en la primera ronda de la Concachampions 2026.
El América avanzó sobre Olimpia de Honduras con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.
El partido de vuelta América vs Philadelphia Union se jugará el miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, a donde las Águilas buscarán llegar con ventaja.