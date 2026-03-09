Cincinnati vs Tigres se enfrentan en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El partido es el jueves 12 de marzo de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.

Partido: Cincinnati vs Tigres

Fase: Octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: TQL Stadium

Transmisión: Fox One

Cincinnati vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Concachampions 2026?

Cincinnati vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

El Cincinnati vs Tigres se jugará a las 18 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One.

Gignac, jugador de Tigres. (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Cómo llegaron Cincinnati y Tigres a octavos de final de la Concachampions?

Cincinnati destrozó 9-0 en el marcador global a Universidad O&M en la primera ronda de la Concachampions 2026.

Los Tigres avanzaron a los octavos de final de la Concachampions 2026 luego de golear 4-1 a Forge FC.

El partido de vuelta Tigres vs Cincinnati se jugará el jueves 19 de marzo en el Estadio Universitario, donde los felinos buscarán llegar con ventaja.