Rayados sufrió una dolorosa derrota en casa frente a Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

La expulsión del portero Santiago Mele obligó a Stefan Medina a ocupar la portería, situación que los celestes aprovecharon para remontar con goles de Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez.

El festejo visitante desató la molestia de la afición regiomontana, que agredió verbal y físicamente a seguidores de Cruz Azul. El duelo de vuelta será el 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Por qué agredieron a aficionados de Cruz Azul en el estadio de Rayados?

Luego del cambio de arquero en la portería, Cruz Azul aprovechó para marcar el empate y posteriormente el gol de la remontada, algo que celebró la afición celeste en las gradas.

Primero, Gonzalo Piovi hizo efectiva una pena máxima con un cobro implacable, y minutos más tarde, Nicolás Ibáñez sentenció la remontada con un remate de volea letal que dejó sin oportunidad a Medina.

El festejo no cayó para nada bien en la afición de Rayados, por lo que comenzaron a agredir a los aficionados de Cruz Azul, aventándoles cerveza e insultándolos verbalmente.

Revelan agresión entre aficionados en estadio de Rayados. (CAPTURA)

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Rayados y Cruz Azul?

El duelo Cruz Azul vs Rayados se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en un encuentro que parecer ser de mero trámite para los celestes.

El juego Cruz Azul vs Rayados será el martes 17 de marzo en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.