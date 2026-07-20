Tras conquistar su segundo título en el Mundial 2026 al vencer a Argentina, la selección española de futbol regresó a Madrid para ser homenajeada por las máximas autoridades del país.

La selección de España fue recibida en el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe VI y la familia real calificaron la victoria como una gesta épica y solidaria.

Posteriormente, el equipo se trasladó al Palacio de la Moncloa para un encuentro con el presidente Pedro Sánchez, quien elogió el esfuerzo técnico y proyectó nuevas metas para el torneo de 2030.

Pedro Sánchez felicita a la selección de España tras ganar el Mundial 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a la selección española de futbol en diversas ocasiones y escenarios tras la conquista del Mundial 2026, destacando especialmente su juego, esfuerzo y la victoria obtenida.

🇪🇸 “Es de todos los españoles y españolas”, afirmó Pedro Sánchez al celebrar el título mundial conquistado por la selección española de futbol.



El presidente del Gobierno destacó el triunfo durante su encuentro con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, en el marco de su… — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Inmediatamente después del triunfo por 1-0 contra Argentina el 19 de julio de 2026, Sánchez publicó un caluroso mensaje en su cuenta de X: “¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo”.

El presidente había presenciado la final en el palco de autoridades del MetLife Stadium de Nueva York, acompañado por la familia real y otras autoridades.

El lunes 20 de julio, tras la visita del equipo al Palacio de la Zarzuela, Sánchez recibió a la expedición en los jardines de la Moncloa.

Durante este acto, que contó con un escenario bajo el lema “Vamos, España”, el presidente felicitó al cuerpo técnico, liderado por Luis de la Fuente, y a los jugadores por su forma de jugar, señalando que han hecho disfrutar a aficionados.

Pedro Sánchez animó a soñar con un “bicampeonato” consecutivo (que sería la tercera estrella para España) en el Mundial de 2030, del cual España será coanfitrión junto a Portugal y Marruecos, utilizando la expresión: “¿Por qué no soñar con que no hay dos sin tres?”.

Antes de la recepción en Madrid, y debido a una visita oficial, el presidente realizó una declaración desde Argelia en la que calificó el éxito deportivo como “una victoria de todos los españoles” y un “triunfo de todos los españoles”.

El Rey Felipe VI y su familia celebran a la selección de España por su triunfo en el Mundial 2026

El Rey Felipe VI y su familia han protagonizado una celebración histórica junto a la selección española de futbol tras la conquista del Mundial 2026.

Los actos comenzaron con su presencia en la final y continuaron con una recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela.

El Rey Felipe VI asistió personalmente a la final disputada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

En el palco de autoridades, Felipe VI estuvo acompañado por la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Esta fue la primera ocasión oficial en la que los cuatro miembros de la familia real asistieron juntos a un partido de la selección masculina. Incluso el Rey llegó a sostener el trofeo en el propio estadio tras la victoria.

El lunes 20 de julio, la familia real recibió a los campeones en su residencia oficial para iniciar los festejos en suelo español.

Los jugadores fueron recibidos primero en el salón de audiencias y posteriormente salieron a los jardines para la fotografía oficial.

🇪🇸La selección española ya comenzó la celebración oficial de su título mundial en Madrid.



Los campeones fueron recibidos por los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela.



Después se dirigirán al Palacio de la Moncloa y recorrerán las calles de la capital para festejar… — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Durante su discurso en los jardines, Felipe VI calificó el éxito como un “triunfo épico” y una “odisea”.

“Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España” Rey Felipe VI

Elogió que el grupo fuera una “piña”, destacando su generosidad, solidaridad y capacidad para superar las críticas iniciales.

“Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía. Dieciséis años después, España vuelve a ser campeona del mundo de fútbol gracias a vosotros” Rey Felipe VI

Afirmó que los jugadores “han ganado para todo el país” y que la alegría de traer la copa a casa compensa cualquier esfuerzo o cansancio.

“Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España” Rey Felipe VI

El monarca subrayó que España es ahora “doblemente campeona del mundo”, al ostentar simultáneamente los títulos mundiales femenino (2023) y masculino (2026).

“Hoy podemos decir que somos los vigentes campeones y campeonas del mundo: en 2026 y en 2023” Rey Felipe VI

El Rey Felipe VI alabó el estilo de juego de la selección, describiéndolo como una combinación de “cabeza y corazón” con gran control técnico del campo.

“Venís cansados, pero qué cansancio más rico. ¿Qué es todo eso (el sufrimiento y las críticas( comparado con la alegría de traer la copa a casa? Sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia del futbol español” Rey Felipe VI