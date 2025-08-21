Luego de 8 años jugando para Tigres en la Liga MX Femenil, Lizbeth Ovalle fue traspasada al Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL) en Estados Unidos por una cifra récord de 1.5 millones de dólares.

Con esta transferencia al Orlando Pride, Lizbeth Ovalle se va Tigres por la puerta grande, pues durante su etapa en San Nicolás de los Garza se convirtió en una referente debido a todo lo que ganó con el equipo.

Si bien ahora continuará su carrera como jugadora en Orlando, la ‘Maga’ seguirá ligada al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) debido a que actualmente está estudiando en la Facultad de Organización Deportiva.

Lizbeth Ovalle seguirá ligada a Tigres a pesar de su traspaso al Orlando Pride

De acuerdo a información compartida por El Francotirador en su columna compartida en el Diario Récord, a pesar de que Lizbeth Ovalle se irá de Tigres para ahora jugar en el Orlando Pride, seguirá vinculada a la institución a través de la UANL.

Aunque no dio a conocer que carrera está cursando, el periodista compartió que Jacquie Ovalle aprovechó su etapa en Tigres para estudiar en la Facultad de Organización Deportiva en la Ciudad Universitaria.

¡El fin de una era! Reportan que Lizbeth Ovalle saldrá de Tigres Femenil (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

Luego de que se hizo oficial su traspaso al Orlando Pride, la Maga Ovalle acudió a las instalaciones de la facultad para hacer los trámites correspondientes para ahora continuar sus estudios a distancia.

Lizbeth Ovalle se despedirá de afición de Tigres en el partido de estrellas contra FC Barcelona

El fichaje de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride coincidió con que este fin de semana el FC Barcelona Femenil en México para jugar contra las estrellas de la Liga MX en el Estadio Universitario de Tigres y contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Debido a esto, Tigres aprovechará que Lizbeth Ovalle formará parte del juego de estrellas ante el Barça para despedirla como se merece y ante la afición felina en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Jacqueline Ovalle hizo historia con la playera del conjunto felino no solamente por los 5 títulos de Liga MX que logró, sino que su desempeño le valió para convertirse en el fichaje más caro en la historia del balompié femenil.