El lunes 18 de agosto finalizó la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, en un fin de semana donde se disputaron un par de clásicos que nos dieron buenas exhibiciones.

En el clásico capitalino tanto Pumas como América se lucieron con golazos y un partidazo que dejó grandes emociones mientras que en el clásico tapatío, Chivas derrotó 2-0 a las rojinegras del Atlas.

Otro de los partidos que también mantuvieron a los fans en el filo del asiento fue el Tigres vs Pachuca donde las campeonas se impusieron 3-2 en el Volcán.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Así marcha el Apertura 2025 tras la Jornada 7

Se fue la Jornada 7 del Apertura 2025 y a estas alturas ya vemos los equipos más sólidos y fuertes que quieren pelear con todo por el título de la Liga MX Femenil.

América Femenil sigue en plan grande, mantiene el paso perfecto después de siete jornadas con 21 puntos y además ya suma dos victorias en tres de sus clásicos, le faltaría Chivas a quién se medirá el próximo domingo 14 de septiembre.

Por el otro lado Puebla y Mazatlán siguen en el fondo de la tabla general a pesar de que en esta jornada se vieron las caras en El Encanto pero terminaron repartiendo puntos.

Tabla general del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil:

América - 21 puntos Toluca - 17 puntos Tigres - 16 puntos Rayadas - 15 puntos Pachuca - 14 puntos Pumas - 13 puntos Chivas - 13 puntos FC Juárez - 11 puntos Atlético de San Luis - 10 puntos León - 9 puntos Cruz Azul - 8 puntos Atlas - 6 puntos Necaxa - 5 puntos Santos - 4 puntos Querétaro - 3 puntos Tijuana - 2 puntos Puebla - 1 punto Mazatlán - 1 punto

Equipos de la Liga MX Femenil debutan en la Concachampions Femenil

Después de encarar su partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025, tres equipos de la Liga MX Femenil se preparan para debutar en la segunda edición de la Concachampions.

El primer equipo mexicano que entrará en acción en la Concachampions Femenil será Pachuca quien enfrentará al Chorrillo de Panamá el 19 de agosto en el Estadio Hidalgo.

Apenas un día después, Rayadas enfrentará a las vigentes campeonas del torneo el Gotham FC y América se meterá a Costa Rica para medirse al Alajuelense.