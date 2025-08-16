Una narradora de la Liga MX Femenil cometió una terrible pifia al cantar gol tras una increíble falla en el partido de Tigres vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Luego de seis partidos sin perder, Tigres llegaba con todos los reflectores para vencer a Pachuca, sin embargo, no pudieron llevarse los tres puntos contra las actuales campeonas de la Liga MX Femenil.

Las Tuzas dominaron en los primeros minutos del partido, pero no tuvieron ningún disparo a portería, lo que obligó a que las locales se adelantaran en el marcador al minuto 31 del juego con un tiro libre de María Sánchez, quien superó la barrera de forma impecable para mandar el balón al fondo de las redes.

No pasaron tantos minutos y al minuto 39, una falta en el área abrió la puerta para Charlyn Corral, quien desde los 11 pasos empató el juego y provocó que el encuentro se fuera al descanso con una clara muestra de que ambas querían ganar.

Narradora de Liga MX Femenil comete terrible pifia al cantar gol tras una increíble falla

La segunda parte inició con todo y al minuto 46 Osinachi Ohale apareció tras una jugada en un tiro de esquina, lo que provocó el silencio del Estadio Universitario. Las felinas no tardaron en reaccionar, por lo que el 2-2 llegó por parte de Diana Ordóñez de Tigres.

La terrible pifia de la narradora de la Liga MX Femenil se escuchó poco antes del minuto 70 del partido luego de una falla de Stephany Mayor, no obstante, hizo el grito de gol debido a que pensó que la jugadora de Tigres había anotado.

Falla increíble de Mayor🫠.

La reacción de Ferral😂.

La narradora gritando un gol inexistente☠️. pic.twitter.com/5zI166zTKg — Out Of Context Tigres Femenil (@TFOutOfContext) August 16, 2025

Inmediatamente uno de sus compañeros de la narradora le confirmó que el balón sí había salido, por lo que se trató tanto de un error de la narradora de la Liga MX Femenil como de la futbolista de las Amazonas.

Pachuca cortó racha de Tigres en la Liga MX Femenil

Pachuca no bajó los brazos ante Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil y al minuto 75 Chinwendu Ihezuo firmó el tercero tras una gran jugada colectiva para lograr el 3-2 del encuentro.

Con la victoria de las Tuzas se posicionaron en el cuarto lugar de la tabla general con 14 puntos, en tanto, Tigres, se posicionó en el segundo puesto con 16 unidades.