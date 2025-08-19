¡El fin de una era! Tigres Femenil se despediría de su máxima figura en la historia de la Liga MX Femenil ya que reportan que Lizbeth Ovalle saldrá del equipo.

Después de ocho años, Lizbeth Ovalle emprendará un nuevo reto fuera de la Liga MX Femenil toda vez que reportan que hay un acuerdo de la jugadora con un club extranjero.

Ovalle formó parte del primer plantel de Tigres que debutó en el máximo circuito femenil de México siendo la única jugadora que permanecía en las filas del cuadro felino después de 17 torneos.

Bombazo en la Liga Femenil: Equipo extranjero ya habría pagado la cláusula de Lizbeth Ovalle

El nombre de Lizbeth Ovalle sonó con fuerza en cada mercado de transferencias de la Liga MX Femenil, ya que distintos clubes mostraron interés en ella.

Pero será en este mercado cuando la mexicana salga de Tigres ya que de acuerdo con distintos reportes hay un acuerdo para que se convierta en nueva jugadora del Orlando Pride de la NWSL.

A pesar de que su nombre se había vinculado con clubes europeos, Ovalle se habría decantado por irse a la liga de Estados Unidos en un traspaso que ronda los 2 millones de dólares.

La “Maga” dejaría a Tigres luego de 17 torneos en la institución, en donde consiguió 6 títulos de Liga, 3 Campeón de Campeones y 136 goles en total.

La venta de Lizbeth Ovalle alcanzaría un cifra histórica en el futbol femenil

Distintos reportes dan por hecho que Orlando Pride pagó la cláusula de rescisión de Lizbeth Ovalle para llevarse a la jugadora en este mismo mercado de pases en un traspaso que rondaría los 2 millones de dólares.

De ser cierto que el traspaso de Lizbeth Ovalle tuvo un valor de 2 millones de dólares, se convertiría en la venta más cara en la historia de la Liga MX Femenil y del futbol femenil mundial.

Esto debido a que el récord actual es de Olivia Smith del Liverpool al Arsenal por 1.34 millones, una cifra que estaría por debajo de lo que Orlando Pride pagaría por la “Maga”.