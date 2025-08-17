El América Femenil debuta en la Jornada 1 Concacaf W Champions Cup 2025 vs Alajuelense; te decimos día, hora y canal para ver el partido

El América Femenil es una de las escuadras favoritas para ganar la Concacaf W Champions Cup 2025, pero de inicio tiene una visita complicada.

Alajuelense vs América Femenil: Día para ver la Concacaf W Champions Cup 2025

El América Femenil visita al Alajuelense en la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025, el miércoles 20 de agosto de 2025.

Alajuelense vs América Femenil: Hora para ver la Concacaf W Champions Cup 2025

A las 20 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Alajuelense vs América Femenil en la Jornada 1 de Concacaf W Champions Cup 2025.

Alajuelense vs América Femenil: Canal para ver la Concacaf W Champions Cup 2025

Las plataformas Disney+ y ESPN transmitirán el partido Alajuelense vs América Femenil, como parte de la Jornada 1 de Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Alajuelense vs América Femenil

Fase: Jornada 1 de Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha:Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alejandro Morera Soto

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

El América Femenil ha tenido un muy buen arranque de torneo en la Liga MX Femenil, competencia en la que pelea por la cima con equipos como Tigres y Toluca.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, América Femenil visitó a Pumas en el Clásico Capitalino más esperado del torneo.

Tras ese cotejo, América Femenil viajará a Costa Rica para enfrentar al Alajuelense en la Jornada 1 de la Concacaf Champions Cup 2025.

¿Cuál es el grupo del América Femenil en la Concacaf W Champions Cup 2025?

América femenil integra el Grupo A de la Concacaf W Champions Cup 2025, junto a los equipos Alajuelense, Chorrilo, Orlando Pride y Pachuca.

Después de enfrentar al Alajuelense, América Femenil se medirá con Chorrillo, Pachuca y Orlando Pride, para completar la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025.