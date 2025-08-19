Lizbeth Ovalle, mejor conocida en la Liga MX Femenil como la Maga, podría dar un gran salto en su carrera al fichar con el Orlando Pride, equipo de la NWSL.

La salida de la Maga Ovalle de Club Tigres no solo marcaría un hito en la Liga MX Femenil, sino que también haría historia para el futbol femenil del mundo.

Con 25 años, la jugadora de la Amazonas estaría lista para dar el salto a una de las ligas más competitivas del futbol femenil y seguir poniendo el nombre de México en todo lo alto.

Fichaje de la Maga Ovalle será el más caro en la historia del futbol femenil

La Liga MX Femenil estaría apunto de despedir a una de sus máximas estrellas: la Maga Ovalle, quien sería fichada por Orlando Pride de la NWSL.

Su llegada al futbol de Estados Unidos no solo es una gran noticia para la carrera de la Maga Ovalle, sino que también se convertiría en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

Según diversos reportes, Orlando Pride le pagaría a Tigres Femenil 2 millones de dólares (37 millones de pesos mexicanos) por el pase de Lizbeth Ovalle, lo cual se convertiría en la transferencia más cara.

Este fichaje superaría al de Olivia Smith, quien llegó del Liverpool al Arsenal por un total de 1.3 millones de dólares (24 millones de pesos mexicanos).

Además, Ovalle jugaría a lado de una las máximas leyendas del futbol femenil: Marta, la jugadora brasileña que viene de ser campeona en la Copa América 2025.

Lizbeth Ovalle (Jorge Martinez / Mexsport)

¿Cuantos titulos ganó la Maga Ovalle en la Liga MX Femenil?

La Maga Ovalle se ha convertido en una de las jugadoras más ganadoras en la historia de la Liga MX Femenil con un total de seis títulos, todos ellos conseguidos con Club Tigres.

Además, su capacidad goleadora la ha llevada a ser una de las figuras más destacadas de la Selección Mexicana Femenil, equipo con el que también ha sumado títulos a nivel internacional.

Ahora, la Maga Ovalle buscará seguir sumando éxitos fuera de México, donde ya se ha convertido en una de las máximas referentes para las nuevas generaciones.