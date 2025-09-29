Bad Bunny, artista puertorriqueño y uno de los máximos exponentes de la música latina en todo el mundo, sería el artista encargado de estar en el show de medio tiempo del Súper Bowl LX de la NFL.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Bad Bunny fue el elegido por la NFL para cantar en el show de medio tiempo del Súper Bowl LX luego del éxito que tuvo su álbum Debí Tirar más Fotos.

Sin embargo, por le momento aún no hay una confirmación oficial por parte de la liga de futbol americano sobre quién será la celebridad que dará el show musical en la final del partido por el Trofeo Vince Lombardi.

BAD BUNNY



SUPER BOWL LIX

HALFTIME SHOW



FEBRUARY 8TH, 2026 🚨 pic.twitter.com/neJgsaCX7d — Kurrco (@Kurrco) September 29, 2025

Nota en desarrollo, en breve más información...