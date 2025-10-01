La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no fue bien recibida por seguidores y personas cercanas a Donald Trump, quienes criticaron fuertemente a la NFL.

Los seguidores de Trump señalan que Bad Bunny carece de las credenciales para presentarse en el Super Bowl 2026.

Seguidores de Trump no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Uno de los primeros en posicionarse en contra de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, fue Sebastian Gorka, asesor de Donald Trump.

Quien escribió en X: “¿Es la NFL incapaz de leer la situación?“, dando a entender que no se quiere al reggetonero.

Además, aseguró que Bad Bunny no tiene el talento para presentarse en el Super Bowl 2026, pues es “un rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés".

Por su parte, Sage Steele de ESPN y responsable de nuevos medios de la Casa Blanca, calificó al puertorriqueño como “demoníaco” y que simplemente no entendía la posición de la NFL.

Más allá de la calidad musical de Bad Bunny, que siempre está abierto a debate, al parecer a la gente cercana a la Casa Blanca le molesta como tal la figura del cantante.

Posiblemente porque se ha declarado a favor de diversos reclamos progresistas, además de representar el “orgullo latino” tan nombrado en los últimos días.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 sería una segunda afrenta a Donald Trump

Muchos analistas consideran que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es una segunda afrenta a Donald Trump, tras la presentación de Kendrick Lamar de este 2025.

Como muchos recordarán, Kendrick Lamar hizo un espectáculo conceptual donde criticó abiertamente al gobierno de Donald Trump, además de reivindicar a las personas afrodescendientes en la historia de Estados Unidos.

Dicho show fue criticado por seguidores de Trump, señalando que se trató de un panfleto izquierdista que no tenía cabida en el Super Bowl.

Muchos creen que Bad Bunny podría repetir la estrategia, aunque ahora centrándose en los descendientes de latinos.