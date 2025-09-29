Jay-Z-de 55 años de edad-celebró a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: “Nos honra tenerlo aquí”, expresó.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 estará encabezado por Bad Bunny- de 31 años de edad-, lo que ha generado reacciones positivas.

Jay-Z festeja que Bad Bunny esté en el Super Bowl 2026

El rapero Shawn “Jay-Z” Carter celebró que Bad Bunny esté en el Super Bowl 2026 haciendo vibrar el espectáculo de medio tiempo.

Jay-Z destacó lo que hace Bad Bunny por su país y festejó que el cantante llegue a uno de los eventos más importantes que existen:

“Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos honra tenerlo en el escenario más grande del mundo." Jay-Z

Los elogios para Bad Bunny también vinieron de parte de Jon Baker, vicepresidente sénior de Producción de Eventos Globales de la NFL.

Bad Bunny (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

Para Jon Barker, Bad Bunny “es uno de los artistas más influyentes”, por lo que su elección para el Super Bowl 2026 era algo “natural”

“Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical actual. Como uno de los artistas más influyentes y con mayor audiencia del mundo, su capacidad única para conectar géneros, idiomas y públicos lo convierte en una elección emocionante y natural para subir al escenario del medio tiempo del Super Bowl.” Jon Baker

El propio Jon Baker señaló también expresó que la presentación de Bad Bunny será una “experiencia inolvidable” para los fanáticos.

Aunque Bad Bunny descartó llevar su gira de conciertos a Estados Unidos, el cantante puertorriqueño decidió estar en el Super Bowl 2026.

Bad Bunny aseguró que su presentación es por aquellas personas que lo precedieron:

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL." Bad Bunny

Bad Bunny (Badbunny.os.fan)

¿Cuándo es el Super Bowl 2026? Esta es la fecha para ver a Bad Bunny en el show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX con Bad Bunyy será el próximo domingo 8 de febrero 2026.

La cita es en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California, en los Estados Unidos.

Cabe destacar que la transmisión del Super Bowl 2026 será por NBC, el espectáculo será producida por DPS, Roc Nation y Jesse Collins como productores ejecutivos.

El directo del evento será Hamish Hamilton. En el caso de Roc Nation, la empresa de entretenimiento será el asesor estratégico del show en vivo.