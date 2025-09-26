Este fin de semana se llevará a cabo la Semana 4 de la NFL y uno de los partidos que tendremos es el juego internacional en Irlanda entre Steelers y Vikings en el Croke Park de Dublín.

A pesar de que los Steelers y prácticamente todos los equipos de la NFL generan ganancias multimillonarias temporada tras temporada, los jugadores del equipo viajaron en un vuelo comercial a su partido en Irlanda.

Mientras que los jugadores de Vikings viajarán en su mayoría en primera clase para el partido internacional en Dublín, los de Pittsburgh lo harán en clase comercial para un vuelo de más de 7 horas.

Jugadores de Steelers viajaron en vuelo comercial para su partido en Irlanda

A través de redes sociales los jugadores de Steelers compartieron videos en los que revelaron que viajarían a Dublín para su partido correspondiente a la Semana 4 de la NFL contra Vikings en clase comercial.

TRENDING: The #Steelers have gone viral for not flying their players first class for their international game in Ireland.



Most #NFL teams that play international games charter larger planes so that most of their players can sit in business and first class.pic.twitter.com/onffLYArQV — MLFootball (@_MLFootball) September 26, 2025

Aunque la afición de los Steelers criticó el hecho de que no se haya viajado en primera clase para priorizar el descanso de los jugadores en un vuelo tan largo, estos se lo tomaron con buen humor en redes sociales.

Por otro lado, los jugadores de Vikings compartieron en redes videos de las comodidades que tuvieron para viajar a su partido en Irlanda, ya que ellos sí tuvieron asientos de primera clase e incluso mostraron que iban jugando videojuegos en su asiento.

🚨VIDEO: The Minnesota #Vikings are flying most of their players with first-class amenities for their game in Ireland.



Expect Minnesota’s players to look fresh during their game on Sunday.



The difference between Minnesota and Pittsburgh planes 🤯

pic.twitter.com/QC4QfFt2D4 https://t.co/pZ0fnqiCuM — MLFootball (@_MLFootball) September 26, 2025

Fecha, horario y canal de transmisión para ver el Steelers vs Vikings en Irlanda

Debido a que es uno de los partidos internacionales que tendrá la NFL en esta temporada, el Steelers vs Vikings ha generado mucha expectativa entre los aficionados y aquí te decimos dónde y cuándo podrás verlo.

Como el Steelers vs Vikings se llevará a cabo al otro lado del Océano Atlántico, allá se jugará por la tarde, pero en el horario del Centro de México está programado para comenzar a las 7:30 de la mañana.

El encuentro entre Pittsburgh y Minnesota se podrá seguir a través de la señal de NFL Network o por el Season Pass de DAZN, además de que será transmitido por Disney+ y las señales de ESPN.