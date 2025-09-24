La temporada 2025-2026 de la NFL sigue con la Semana 4; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 3 en la que Bills, Eagles y Chargers confirmaron su poderío al seguir invictos en la temporada, continúan las acciones en la Semana 4 de la NFL.

NFL Semana 4: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 4 de la NFL será el jueves 25 de septiembre, y sobre el emparrillado del Estadio de la Universidad de Phoenix se enfrentarán Seahawks vs Cardinals.

Seahawks vs Cardinals

Semana 4 de la NFL

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

NFL Semana 4: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 4 de la NFL se jugarán el domingo 28 de septiembre, destacando el duelo Ravens vs Chiefs.

Vikings vs Steelers

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Network

Commanders vs Falcons

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: VIX

Chargers vs Giants

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN con Game Pass

Titans vs Texans

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN con Game Pass

Eagles vs Buccaners

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

Panthers vs Patriots

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN con Game Pass

Saints vs Bills

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

Browns vs Lions

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN con Game Pass

Jaguars vs 49ers

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Colts vs Rams

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

Bears vs Raiders

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN con Game Pass

Ravens vs Chiefs

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

Packers vs Cowboys

Semana 4 de la NFL

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 4: Hora y canal para ver el Monday Night

Con dos partidos termina el lunes 29 de septiembre la actividad de la Semana 4 de la NFL.

Jets vs Dolphins

Semana 4 de la NFL

Fecha: Lunes 29 de septiembre

Hora: 17:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

Bengals vs Broncos