La temporada 2025-2026 de la NFL sigue con la Semana 4; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 3 en la que Bills, Eagles y Chargers confirmaron su poderío al seguir invictos en la temporada, continúan las acciones en la Semana 4 de la NFL.
NFL Semana 4: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 4 de la NFL será el jueves 25 de septiembre, y sobre el emparrillado del Estadio de la Universidad de Phoenix se enfrentarán Seahawks vs Cardinals.
Seahawks vs Cardinals
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
NFL Semana 4: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 4 de la NFL se jugarán el domingo 28 de septiembre, destacando el duelo Ravens vs Chiefs.
Vikings vs Steelers
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Network
Commanders vs Falcons
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: VIX
Chargers vs Giants
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Titans vs Texans
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Eagles vs Buccaners
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
Panthers vs Patriots
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Saints vs Bills
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
Browns vs Lions
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Jaguars vs 49ers
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Colts vs Rams
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
Bears vs Raiders
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN con Game Pass
Ravens vs Chiefs
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
Packers vs Cowboys
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 4: Hora y canal para ver el Monday Night
Con dos partidos termina el lunes 29 de septiembre la actividad de la Semana 4 de la NFL.
Jets vs Dolphins
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Lunes 29 de septiembre
- Hora: 17:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
Bengals vs Broncos
- Semana 4 de la NFL
- Fecha: Lunes 29 de septiembre
- Hora: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+