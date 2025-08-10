Se sigue jugando la pretemporada de la NFL 2025. Ha pasado de todo, como este gol de campo de 70 yardas que rompió el récord de todos los tiempo. Sin embargo, no cuenta para los libros.

Así es, pero antes de que veamos este increíble récord de la NFL. Recordemos que la pretemporada se encuentra en la semana 2 y la ilusión en los aficionados comienza a crecer.

Y es que se comienzan a ver los funcionamientos de los equipos. Por ejemplo, los campeones actuales, Philadelphia Eagles, ya ganaron su primer partido ante los Bengals.

Por supuesto que esto es un calentamiento, la temporada regular comienza el 4 de septiembre. Precisamente las Águilas abren el telón contra los Vaqueros.

El espectacular gol de campo de 70 yardas que marca un hito en la NFL

Como vimos, se está jugando la pretemporada de la NFL. Los Jaguars se enfrentaron a los Steelers y los de Jacksonville perdieron. Pero eso queda a un lado cuando veamos el gol de campo más largo en la historia de la NFL.

Estaba a punto de terminar el segundo cuarto, cuando Cam Little tuvo una oportunidad de tirar un gol de campo de 70 yardas, algo nunca hecho, pero bueno para eso están los récord, pues el ovoide entró entre los postes.

Lo más lamentable de todo, es que sí es el field goal más extenso de todos, pero no entrará en los libros de la NFL, pues es pretemporada.

¡Jamás visto!

Cam Little de Jaguars conectó un gol de campo de 70 yardas. ¡Alucinante!

El récord en la historia de la NFL es de 66 yardas de Justin Tucker.



pic.twitter.com/9CSlhF6LOs — Ciro Procuna (@cprocuna) August 10, 2025

¿Cuál es el gol de campo más largo de la historia de la NFL?

Es cierto, Cam Littlee tiene el récord de gol de campo más largo de de todos los tiempos con 70 yardas. Antes de este, en el futbol americano colegial había un registro de una patada de 69 yds.

Sin embargo, ninguno de estos cuenta para la NFL, pues no fueron en una temporada regular. Así que el que aparece en los libros de récord es Justin Tucker con 66 yardas.