El exjugador de la NFL, Tom Brady fue captado usando unos auriculares dentro del palco de entrenadores de los Raiders durante el juego contra Los Ángeles Chargers.

Dicho video de Tom Brady generó polémica en redes sociales debido a un posible conflicto de intereses entre el rol de Brady como propietario minoritario de los Raiders y su trabajo como comentarista de la NFL.

Debido a las críticas y comentarios que se recibieron por las imágenes de Tom Brady, la NFL no tardó en responder al video y ya se pronunció al respecto, sin embargo, no gustó a muchos de los exjugadores y entrenadores de la liga de futbol americano.

NFL responde al video de Tom Brady que generó polémica en redes sociales

Luego de que se viralizó el video de Tom Brady con auriculares dentro de la cabina de entrenadores, la NFL determinó que el exjugador no violó ninguna regla.

La NFL declaró que Tom Brady tiene prohibido asistir a las instalaciones del equipo de los Raiders para entrenamientos o reuniones de producción, pero sí puede sentarse en el palco de entrenadores.

“No existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina de entrenadores o usar auriculares durante un partido”, explicó el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

.@TomBrady analizó el juego de @Commanders la semana pasada para FOX. Entrevistó a Dan Quinn y otros.



Anoche se coloca el auricular en el palco de coaches de @RAIDERS.



¿Las Vegas viaja el domingo a WAS para enfrentar a?@Commanders.



¿Qué te parece?pic.twitter.com/WXIvZRvDIz — Álvaro Martín (@AlvaroNFLMartin) September 16, 2025

Asimismo, señaló que todo el personal que aparezca sentado en la cabina debe cumplir con las políticas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos que no sean proporcionados por la NFL.

¿Qué dijo el entrenador de los Raiders sobre el video de Tom Brady?

El entrenador de los Raiders, Pete Carroll, aclaró que Tom Brady nunca está planeando los partidos de la NFL con el equipo.

“No nos habla de nada más que de nuestras conversaciones casuales. No están planeadas. No están estructuradas de ninguna manera. Él lo sabe; ha sido muy respetuoso con lo que hace, por lo demás. Él opina que no quiere ser ese tipo de factor, así que no lo es”, finalizó el entrenador de los Raiders sobre Tom Brady y la polémica que generó el video.