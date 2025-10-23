Real Madrid vs FC Barcelona chocan en el Clásico de LaLiga con el liderato en juego; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido

Dos puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, así que el triunfador del Clásico de LaLiga será líder en solitario de la competencia.

Real Madrid vs Barcelona: Pronóstico para El Clásico de LaLiga

El Clásico de LaLiga, Real Madrid vs FC Barcelona, luce bastante parejo, así que el pronóstico del partido es que terminará con empate en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Barcelona: Posibles alineaciones para El Clásico de LaLiga

El Real Madrid recibirá al FC Barcelona con esta posible alineación, en el Clásico de la Liga que se jugará en la Jornada 10.

Thibaut Courtois Dani Carvajal Éder Militão Dean Huijsen Fran García Aurélien Tchouaméni Federico Valverde Arda Güler Jude Bellingham Vinícius Júnior Kylian Mbappé

El FC Barcelona retará al Real Madrid en el Clásico de LaLiga con esta posible alineación.

Wojciech Szczęsny Jules Koundé Ronald Araújo Pau Cubarsí Gerard Martín Frenkie de Jong Pedri Lamine Yamal Dani Olmo Marcus Rashford Robert Lewandowski

Real Madrid vs FC Barcelona: Horario para ver El Clásico de LaLiga

A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, Real Madrid vs FC Barcelona chocan en el Clásico de LaLiga, el domingo 26 de octubre.

Real Madrid vs FC Barcelona: Canal para ver El Clásico de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs FC Barcelona , en el Clásico de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs FC Barcelona

Fase: Jornada 10 de LaLiga

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y FC Barcelona al Clásico de LaLiga?

El Real Madrid venció 1-0 al Getafe en calidad de visitante, para afianzarse en la cima de LaLiga tras 9 jornadas disputadas, previo al Clásico de LaLiga contra el FC Barcelona.

Con 24 puntos, el Real Madrid supera las 22 unidades del FC Barcelona, por lo que intentará poner más distancia sobre los culés.

El FC Barcelona ganó 2-1 al Girona en la Jornada 9 de LaLiga, para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Una victoria en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, le daría la cima al FC Barcelona superando por un punto al Real Madrid.