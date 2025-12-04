El Mundial 2026 está a tan solo seis meses de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, y uno de los invitados más esperados ha sido anunciado: el álbum Panini.

Previo a la celebración del sorteo de la FIFA, se reveló la primera imagen del álbum Panini, con temática del Mundial 2026, el cuál tendrá un incremento en sus páginas debido a que a partir de este torneo habrá 48 selecciones nacionales.

Debido al nuevo formato del Mundial 2026, el librito de Panini ahora tendrá 112 páginas y estará conformado por un total de 980 cartas.

980 cartas y 48 selecciones: Formato, costos y fecha de salida del álbum Panini del Mundial 2026

Como parte de la expansión para el Mundial 2026, los sobres del álbum Panini tendrán un incremento en el número de estampas que darán en cada sobre, el cuál será de 7, para que los aficionados puedan completarlo lo más rápido posible.

Panini también informó que la colección incluirá 912 estampas normales y 68 especiales. Cada selección tendrá 20 figuritas con foto de su selección y el escudo. Además, las cajas incluirán 104 sobres para quienes busquen completar la colección.

¿Habrá edición especial del álbum Panini para México?

La FIFA confirmó que México será el único país con edición diferenciada. Esto debido a su papel como sede y como uno de los mercados más fuertes para Panini. Será una versión especial que celebrará por primera vez a toda la región anfitriona.

Panini aún no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento, pero la preventa iniciará entre diciembre 2025 y enero 2026. El álbum tendrá dos versiones: tapa blanda y tapa dura. Los sobres costarán alrededor de 18 pesos y se estima que completar la colección podría rondar los 2 mil 500 a 3 mil pesos, según la suerte y el intercambio.