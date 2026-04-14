Camila Zamorano es una joven boxeadora mexicana que ha llamado la atención en el boxeo profesional por su talento, disciplina y rápido ascenso dentro del ámbito internacional.

Su crecimiento en el ring y sus logros a corta edad la posicionan como una figura clave del boxeo femenil en México y una atleta con proyección global.

Camila Zamorano (Instagram | Camila Zamorano (@camilazamoranohmo))

¿Quién es Camila Zamorano?

Camila Zamorano es una boxeadora profesional mexicana originaria de Sonora. Comenzó a entrenar boxeo a los 11 años bajo la guía de su padre, Eleazar Zamorano.

Como amateur, acumuló 53 victorias y cuatro derrotas, conquistando títulos regionales y estatales.

Ante la falta de rivales de su edad, dio el salto al profesionalismo siendo estudiante.

En octubre de 2025, se convirtió en campeona mundial de peso átomo del CMB, logrando a los 17 años ser la más joven en la historia del organismo y la primera sonorense en conseguirlo.

Camila Zamorano (Instagram | Camila Zamorano (@ camilazamoranohmo))

¿Cuántos años tiene Camila Zamorano?

Camila Zamorano nació el 26 de diciembre de 2007; actualmente la boxeadora tiene 18 años de edad.

¿Quién es el esposo de Camila Zamorano?

No hay información pública que indique que Camila Zamorano tenga pareja o esté casada.

Sin embargo, a mediados de abril de 2026 fue relacionada sentimentalmente con el cantante Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan comparte foto con Camila Zamorano y fans especulan el inicio de una nueva relación

¿Qué signo zodiacal es Camila Zamorano?

De acuerdo con la astrología y su fecha de nacimiento, Camila Zamorano pertenece al signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Camila Zamorano?

No hay información pública que indique que Camila Zamorano tenga hijos, pues se encuentra enfocada en su carrera deportiva.

¿Qué estudió Camila Zamorano?

Camila Zamorano estudió en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), campus Hermosillo.

¿En qué ha trabajado Camila Zamorano?

Camila Zamorano debutó como profesional en 2023 y rápidamente destacó en el circuito del CMB.

En octubre de 2024 ganó el título internacional de peso átomo al vencer a Norj Guro en Hermosillo. Defendió ese cinturón en enero de 2025 en San Luis Potosí.

En junio de 2025 conquistó el título interino del CMB al derrotar a Mika Iwakawa, convirtiéndose en la campeona más joven en la historia del organismo.

En octubre de 2025 fue nombrada campeona absoluta tras la retirada de Tina Rupprecht y ese mismo mes realizó su primera defensa ante Sana Hazuki.

En febrero de 2026 defendió exitosamente su título por segunda vez en Hermosillo.