El lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026 dejó varias sorpresas para los aficionados debido a que varios jugadores de la Selección Mexicana se quedaron fuera, pero hoy se anunció la inclusión de Armando González, joven delantero de Chivas.

Armando González ya cuenta con su propia estampa del álbum Panini como parte del apartado de la Selección Mexicana.

“¡El “Otaku del Gol” ha completado su jutsu de invocación! Armando “La Hormiga” González desbloquea su camino ninja y se une oficialmente a la Selección Mexicana en la colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026”. Panini.

¿Cuándo saldrá a la venta la estampa de Armando González?

Conocido como “La Hormiga”, Armando González se ha convertido en una de las promesas más importantes surgidas de la cantera rojiblanca, por lo que los aficionados se preguntan cuándo saldrá su estampa del álbum Panini a la venta al público en general.

Hasta ahora no se conoce la fecha exacta de salida de la estampa de Armando González, sin embargo, se espera que sea una de las más cotizadas dentro de los coleccionistas.

Armando González ya tiene su estampa del Mundial 2026. (quinto partido)

Cabe mencionar que su aparición en el popular álbum refleja el crecimiento que ha tenido dentro de la institución y la expectativa que existe sobre su futuro tanto en Chivas como en la Selección Mexicana.

¿Qué otros jugadores mexicanos han sido añadidos al álbum Panini?

Además de la inclusión de Armando González en la actualización del álbum Panini, el jugador del Real Betis, Álvaro Fidalgo, también fue anunciado como nueva estampa de la Selección Mexicana.

Se espera que otros mexicanos como Gilberto Mora, Luis Chavez, Guillermo Martínez, Erik Lira, Brian Gutiérrez y Julián Quiñones también sean incluidos próximamente en el álbum Panini.