El torneo Apertura 2025 ya comenzó, pero el mercado de fichajes se mantiene abierto y Club América aún tiene temas por ajustar en su plantilla, por lo que planea un intercambio con Club Necaxa: Agustín Palavecino por Víctor Dávila.

Agustín Palavecino es uno de los grandes objetivos de Club América en este mercado de fichajes, el argentino ha tenido un gran desempeño en Club Necaxa y ha robado las miradas desde distintos campamentos de la Liga MX.

Los rumores estallaron tan pronto terminó el Clausura 2025, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto. Es por esto, que Club América ha incluido a Víctor Dávila en la ecuación para darle a Necaxa un motivo más para dar el “sí”.

Agustín Palavecino quiere jugar en Club América, por lo que sólo resta que Necaxa acepte la propuesta.

América cederá a Víctor Dávila más 4 millones de dólares a Necaxa por Agustín Palavecino

Club América ha colocado sobre la mesa de Necaxa una interesante oferta, pues mandaría a Víctor Dávila más cuatro millones de dólares por Agustín Palavecino, uno de sus grandes objetivos en este mercado de fichajes.

Agustín Palavecino llegó a la Liga MX en el Apertura 2024 y desde entonces ha tenido un gran desempeño, al grado de que robó las miradas de Club América.

Los Rayos dejaría ir a su joya, pero a cambio tendrían en sus filas a un viejo conocido: Víctor Dávila.

Víctor Dávila inició su aventura en la Liga MX con Club Necaxa; el chileno jugó del 2017 al 2018 y conquistó dos títulos: Copa MX y Supercopa MX.

La baja del chileno liberaría una plaza de extranjero en Club América, lo que le abriría la puerta a Palavecino.

Víctor Dávila. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Después de la vibrante remontada ante Atlas en el Estadio Jalisco, Club América se prepara para encarar la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En agenda, América tiene un duelo sumamente complicado, pues se medirá a un rival que siempre se le indigesta; hablamos de Club Pachuca.