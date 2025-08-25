El Atlas y el América dieron un gran partido en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, y pese a que estuvo envuelto en la polémica, se reveló una prueba de que las Águilas no fueron beneficiadas por el arbitraje.

El América remontó a los rojinegros, quienes tuvieron el valor de poner contra las cuerdas al equipo de André Jardine, pero los cambios como el debut de Allan Saint-Maximin provocó que las Águilas reaccionaran en el encuentro.

La polémica en el partido se hizo presente al minuto 17 con un penal a favor del América, tras una mano de Gaddi Aguirre dentro del área. Dicha situación fue aprovechada por Brian Rodríguez, quien cobró de forma perfecta para adelantar al conjunto de Coapa.

Posteriormente, el Atlas intentó reaccionar con el empate de Gustavo del Prete y la vuelta al marcador, pero el América tuvo otro penal a su favor y otras polémicas que terminaron por darle la victoria al cuadro americanista.

La prueba de que América no fue beneficiado por el arbitraje ante Atlas; incluso fue perjudicado

Pese a la polémica que se generó por los dos penales dudosos del América, el analista arbitral, Juan Guzmán Gasso, reveló que las Águilas no fueron beneficiadas por el “Gato” Oritz, incluso fue perjudicado.

El analista señala que en el primer penal marcado sí existió mano por parte del jugador del Atlas debido a que el balón le pega en el brazo, el cual estaba estirado ampliando el volumen de su cuerpo.

“No es mano de apoyo... Se entiende por “mano de apoyo” en un barrida cuando un brazo está prácticamente en vertical o ligeramente inclinado... Cuando está 100% estirado en forma horizontal, no aplica este término al considerarse injustificable”, explicó el analista arbitral.

Los 2 PENALES para @ClubAmerica vs Atlas fueron CORRECTAMENTE SEÑALADOS por Marco Antonio 'Gato' Ortiz...



Incluso, debieron ser 3 PENALES...



🔍⚽️🇲🇽



➖️ En el primero hay MANO SANCIONABLE... El balón pega en el BRAZO del defensor de Atlas, el cual estaba ESTIRADO ampliando el… pic.twitter.com/DXm5y91JZq — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) August 25, 2025

¿América fue perjudicado por el arbitraje?

Además, en el segundo penal marcado al América, el analista arbitral explicó que sí hay una patada imprudente sobre Víctor Dávila. Asimismo, dijo que se debió marcar la pena máxima al minuto 70 sobre José Zúñiga.

Esto debido a que hubo una obstrucción con contacto físico y el VAR debió intervenir en la jugada a favor del América.