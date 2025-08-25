Allan Saint-Maximin ya se estrenó con el América, en su primer partido de Liga MX y desató la locura de los fans que de inmediato compararon su anotación con el primer tanto de Jeremy Ménez.

Saint-Maximin comandó la victoria y remontada del América en el Jalisco, el francés respondió a la confianza del cuerpo técnico y directiva en sus primeros minutos con las Águilas.

Con este resultado el América junto con Cruz Azul se mantienen como los únicos equipos invictos en seis jornadas disputadas en el Apertura 2025, sumando un total de 14 unidades.

No los queremos asustar pero Jeremy Menez se estrenó en América con un gol similar al de Saint-Maximin

El primer gol del francés Allan Saint-Maximin ante Atlas fue muy similar al primer gol de su compatriota Jeremy Menez con América hace siete años.

Ménez llegó al América en 2018 con un gran cartel y en su primer partido en la jornada 5 del Clausura ante Lobos BUAP definió de primera con pierna derecha dentro del área tras un pase de Renato Ibarra.

Una anotación muy similar al de Saint-Maximin quien definió de la misma forma tras un centro de Isaías Violante por la banda derecha para hacer el 3-2 de las Águilas, la única diferencia fue que su disparo fue raso mientras que el de su compatriota tomó algo de altura.

El primer gol de Jeremy Menéz vs el primer gol de Allan Saint-Maximin



Ambos en su debut con América.



Parecidos indudables, pero uno con un futuro por escribir.



Eso sí, ambos, GOLAZOS. pic.twitter.com/iMGbhOrExL — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 25, 2025

Las similitudes de Allan Saint-Maximin y Jeremy Menez con el América

El primer gol de Allan Saint-Maximin no fue la única similitud con su compatriota Jeremy Menez, ya que ambos debutaron con el América en un partido ante Atlas.

Los dos arribaron al América directo de la liga de Turquía, Maximin del Fenerbahçe y Menez del Antalyaspor, además de que los dos llegaron como el refuerzo bomba del equipo azulcrema.

Las similitudes han generado la incertidumbre entre los aficionados de las Águilas ya que los números de Menez dejaron mucho qué desear en su paso por la Liga MX.