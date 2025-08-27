Cada vez que escuchamos el nombre del Gato Ortiz es motivo de polémica, más cuando lo relacionamos con partidos del América. Pues pese a todo lo que se generó en el duelo ante Atlas, la Comisión de Arbitraje sigue firme con el silbante y ya le designó un nuevo partido para la Jornada 7.

Marco Antonio Ortiz apareció en la lista de designaciones para un partido de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y la gran pregunta es: ¿Otra vez América?

El silbante fue designado como árbitro central luego de su polémica actuación en el partido Atlas vs América, pero no, no será el encuentro de las Águilas el que arbitre en la Jornada 7.

¿Qué partido arbitrará Gato Ortiz en la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Marco Antonio Gato Ortiz fue designado como árbitro central para el duelo Santos Laguna vs Tigres de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de su cuestionable actuación en el Atlas vs América.

El Gato Ortiz será el árbitro central del Santos Laguna vs Tigres; estará acompañado por Christian Espinoza y Michel Morales como asistentes; mientras que en el VAR, aparecerá Oscar Mejía.

¿Quién será el árbitro del América vs Pachuca de la Jornada 7?

No, esta vez no habrá penal para el América señalado por el Gato Ortiz, pues la Comisión de Arbitraje designó a Ismael Rosario López para el choque de las Águilas ante Pachuca en la Jornada 7.

Ismael Rosario López será el árbitro central del América vs Pachuca. Estará acompañado por Jorge Antonio Sánchez y Jesús Soto como auxiliares; mientras que en el VAR aparecerá Oscar Macías.

¿Cuándo se jugará el América vs Pachuca de la Jornada 7?

Luego del triunfo por 2-4 ante Atlas, América tendrá una visita incómoda en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues se medirá a Pachuca en el marco de la Jornada 7.

El América vs Pachuca se jugará el sábado 30 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.