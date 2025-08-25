El América tuvo un partido polémico contra el Atlas debido a que se marcaron dos penales a favor de las Águilas, situación que provocó un cruce entre el Pollo Ortiz y Alex Blanco.

Y es que apenas en el minuto 18 del juego entre América y Atlas, apareció una jugada polémica en la que el árbitro Marco Antonio Ortiz marcó como penal a favor de los azulcremas, pues Cristian Borja golpeó el hombro de Gaddi Aguirre con el balón mientras el jugador rojinegro intentaba detener el esférico con una barrida.

Dicha situación fue bien aprovechada por Brian Rodríguez, quien anotó desde los 11 pasos para adelantar a las Águilas. Sin embargo, la alegría duró poco para los americanistas debido a que el rojinegro Gustavo del Prete soltó un disparo al ángulo para vencer al portero Luis Malagón.

Posteriormente, Diego González le dio la ventaja al Atlas al minuto 49 y al 56 Uros Durdevic puso el 3-1 a favor de los Zorros. Después, Álvaro Fidalgo volvió a poner el empate, Allan Saint-Maximin puso el 3-2 y con otro penal polémico Víctor Dávila puso el 4-2 definitivo.

Alex Blanco pidió que ya no pongan al Gato Ortiz

La victoria del América con polémica incluida ante Atlas provocó un cruce entre el Pollo Ortiz y Alex Blanco en el programa de la Última Palabra, pues ambos se dijeron de todo luego de que el árbitro Gato Ortiz le marcara dos penales al conjunto azulcrema.

Y es que en el programa, el periodista Alex Blanco sugirió que ya no pongan al silbante cuando haya partidos del América.

Pollo Ortiz pide que quiten a Alex Blanco del programa

Ante ello, el Pollo Ortiz le lanzó un mensaje al periodista Alex Blanco por hacer esa sugerencia a la Comisión de Árbitros de la Liga MX en referencia al América.

'CUANDO JUEGUE EL AMÉRICA, TÚ NO DEBERÍAS CONDUCIR LUP PARA EVITARNOS TUS COMENTARIOS' 🦅@RaoulPolloOrtiz responde a @alexblanco23 por sugerir que ya no pongan al Gato Ortiz en partidos del Ame 👀



Alex quiere expulsar a @FABIANESTAY10 por alburear a Pollo 🟥#LUP pic.twitter.com/hLCtqXzm6Y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2025

“Cuando juegue el América, tú no deberías conducir LUP (La Última Palabra) para evitarnos tus comentarios”, dijo el Pollo Ortiz.