Ya comienza a ser un clásico, es un hecho que cada vez que el Gato Ortiz le toca pitar algún partido del América, hay un penal asegurado. Este partido contra Altas no fue la excepción.

Así es, seguramente el árbitro más famoso de la Liga MX, Gato Ortiz aumenta su récord de penas máximas cobradas a favor del América, pues ya son 7 en fila.

Este 24 de agosto, las Águilas ganaron ante Atlas, en parte gracias, a que el silbante marcó 2 faltas dentro del área. Aunque bueno, no solo fue eso.

También el protagonista fue el flamante fichaje Allan Saint-Maximin, pues anotó el gol de la victoria en una gran remontada. Pero pasemos a ver lo que nos importa.

Los siete penales consecutivos que el Gato Ortiz le ha marcado al América

Como vimos, el Gato Ortiz le tocó silbar el partido del América vs Atlas. Este fue el sexto que le pita a los de amarillo. Sí en cada uno de ellos marcó penal.

Lo que quiere decir que el Gato Ortiz le marcó 7 penales al América en 6 partidos. Tiene más penas máximas que encuentros dirigidos. Un récord que seguramente será muy difícil de superar, pues además son consecutivos.

Estos son los penales que ha marcado el Gato Ortiz en todos los partidos del América:

América 4-2 Atlas ( 2 penales)

America 3-1 Tijuana (penal)

America 4-2 St.Louis (penal)

America 1-0 Cruz Azul (penal)

Leon 0-1 America (penal)

Tigres 1-1 America (penal)

Uno de los arbitrajes MÁS POLÉMICOS nos lo dio Marco Antonio 'Gato' Ortiz en el ATLAS vs AMÉRICA...



Vamos con el REACCIONANDO con TODAS las acciones POLÉMICAS.



🔍🇲🇽🏟🟨🟥



➖️ 2 penales para @ClubAmerica, gol anulado... Y MUCHO MÁS



⬇️⬇️⬇️https://t.co/Cix94XinA0



⬆️⬆️⬆️ pic.twitter.com/U0djqmBlbX — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) August 25, 2025

El momento que comenzó la novela entre el Gato Ortiz y el América

Podrán pasar muchos partidos entre el Gato Ortiz y América, pero nunca se va a olvidar el que marcó la historia. En donde comenzó todo.

Era la Final de vuelta entre América y Cruz Azul del Clausura 2025. La ida quedó 1 a 1, y todo estaba muy cerrado en el segundo, hasta que sí apareció el Gato Ortiz.

El problema fue que el penal que marcó fue muy polémico, pues las opiniones se dividieron, algunos decían que era y otros que no. Al final, con ese gol, las Águilas fueron campeonas.