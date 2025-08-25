Atlas recibe al América en el Estadio Jalisco para su partido correspondiente a la Fecha 6 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí te tendremos las acciones más destacadas del encuentro.

En un partido que ha sido denominado por las aficiones como “El Clásico de la Amistad”, Atlas parte como la víctima debido a que viene de que Gonzalo Pineda renunciara a la dirección técnica del equipo y será el debut de Diego Cocca.

Por otro lado, América llega fortalecido a la perla tapatía debido a que en la jornada pasada venció a Tigres en El Volcán en una soberbia actuación de Erick “Chiquito” Sánchez y el resto del equipo.

Atlas vs América: Listas las alineaciones del partido

Allan Saint-Maximin está en el banquillo del América y podría debutar esta noche en la Liga MX frente al Atlas.

Alineación del Atlas:

Camilo Vargas

Farrareis, Aguirre, Doria, Barraza y Rivaldo

Víctor Ríos, Aldo Rocha y Diego González

Del Prete y Uros Djurdjevic

Alineación del América: