Pachuca vs Pumas se enfrentan en el inicio del Play-In de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Pumas y Pachuca saldrán por la victoria para seguir con vida en el Play-In de la Liga MX, pues el ganador enfrentará al perdedor de la serie Tijuana vs FC Juárez.

Pachuca vs Pumas: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX

El pronóstico del partido Pachuca vs Pumas en el Play-In es empate en el tiempo regular, duelo que se definirá en penaltis a favor de los Tuzos.

Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX

Pachuca recibirá con esta posible alineación a Pumas en el partido del Play-In de la Liga MX.

Portero

Carlos Moreno

Defensas

Brian García

Sergio Barreto

Eduardo Bauerman

Jorge Berlanga

Medios

Alan Bautista

Pedro Peraza

Luis Quiñonez

Víctor Guzmán

Delanteros

Robert Kenedy

Enner Valencia

Pumas sufrirá para armar su posible alineación ante la baja de sus seleccionados nacionales, y así enfrentará a Pachuca,

Portero

Pablo Lara

Defensas

Pablo Bennevendo

Pablo Monroy

Nathan Silva

Rubén Duarte

Medios

Santiago Trigos

Rodrigo López

José Caicedo

Ángel Rico

Delanteros

Alan Medina

Santiago López

Pachuca vs Pumas: Día y hora para ver el Play-In de la Liga MX

Pachuca vs Pumas abren las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, con el Estadio Hidalgo como sede del partido.

El partido Pachuca vs Pumas inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Pumas: Canal para ver el Play-In de la Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Pachuca vs Pumas.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegan Pumas y Pachuca al partido de Play-In de la Liga MX contra Pachuca?

Pumas avanzó al Play-In de la Liga MX luego de vencer en la Jornada 17 del Apertura 2025 a Cruz Azul.

El equipo auriazul se situó en la décima posición del torneo, por lo que tendrá que visitar a Pachuca, que terminó en noveno lugar.

Pachuca, rival de Pumas en el Play-In de la Liga MX, tuvo un pésimo cierre de torneo, situación que lo mandó a jugar esta fase, y lo hará con el argentino Esteban Solari como su nuevo estratega.

Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX

La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Pachuca por encima de Pumas.

En caso de que el Pachuca vs Pumas termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.