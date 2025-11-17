Pachuca vs Pumas se enfrentan en el inicio del Play-In de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Pumas y Pachuca saldrán por la victoria para seguir con vida en el Play-In de la Liga MX, pues el ganador enfrentará al perdedor de la serie Tijuana vs FC Juárez.
Pachuca vs Pumas: Pronóstico del partido de Play-In de la Liga MX
El pronóstico del partido Pachuca vs Pumas en el Play-In es empate en el tiempo regular, duelo que se definirá en penaltis a favor de los Tuzos.
Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de Play-In de la Liga MX
Pachuca recibirá con esta posible alineación a Pumas en el partido del Play-In de la Liga MX.
Portero
- Carlos Moreno
Defensas
- Brian García
- Sergio Barreto
- Eduardo Bauerman
- Jorge Berlanga
Medios
- Alan Bautista
- Pedro Peraza
- Luis Quiñonez
- Víctor Guzmán
Delanteros
- Robert Kenedy
- Enner Valencia
Pumas sufrirá para armar su posible alineación ante la baja de sus seleccionados nacionales, y así enfrentará a Pachuca,
Portero
- Pablo Lara
Defensas
- Pablo Bennevendo
- Pablo Monroy
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
Medios
- Santiago Trigos
- Rodrigo López
- José Caicedo
- Ángel Rico
Delanteros
- Alan Medina
- Santiago López
Pachuca vs Pumas: Día y hora para ver el Play-In de la Liga MX
Pachuca vs Pumas abren las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, con el Estadio Hidalgo como sede del partido.
El partido Pachuca vs Pumas inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.
Pachuca vs Pumas: Canal para ver el Play-In de la Liga MX
Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Pachuca vs Pumas.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Play-In de la Liga MX
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Caliente TV y FOX One
¿Cómo llegan Pumas y Pachuca al partido de Play-In de la Liga MX contra Pachuca?
Pumas avanzó al Play-In de la Liga MX luego de vencer en la Jornada 17 del Apertura 2025 a Cruz Azul.
El equipo auriazul se situó en la décima posición del torneo, por lo que tendrá que visitar a Pachuca, que terminó en noveno lugar.
Pachuca, rival de Pumas en el Play-In de la Liga MX, tuvo un pésimo cierre de torneo, situación que lo mandó a jugar esta fase, y lo hará con el argentino Esteban Solari como su nuevo estratega.
Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX
La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Pachuca por encima de Pumas.
En caso de que el Pachuca vs Pumas termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.