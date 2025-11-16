México regresa a Estados Unidos para jugar su segundo partido en la Fecha FIFA de noviembre, cita contra Paraguay, otra selección calificada al Mundial 2026; te detallamos el día, hora y canal para ver el juego.

México empató con a Uruguay el sábado 15 de noviembre, en el primero de dos partidos programados para el Tri en la Fecha FIFA.

México vs Paraguay: Día para ver al Tricolor en el partido de la Fecha FIFA

México enfrentará en la Fecha FIFA a Paraguay, el martes 18 de noviembre, un partido que jugará el Tricolor en el Alamodome, de San Antonio, Texas.

México vs Paraguay: Hora para ver al Tricolor en el partido de la Fecha FIFA

México vs Paraguay se medirán a partir de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, el martes 18 de noviembre.

México vs Paraguay: Canal para ver al Tricolor en el partido de la Fecha FIFA

México vs Paraguay será transmitido a través de las señales de los canales 5 y 7, así como las plataformas ViX y TUDN.

Partido: México vs Paraguay

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Alamodome

Transmisión: Canales 5,7, ViX y TUDN.

¿Cómo quedó México vs Uruguay en la Fecha FIFA?

México enfrentó a Uruguay el sábado 18 de noviembre en partido amistoso durante la Fecha FIFA, previo a la cita con Paraguay, duelo que terminó con empate sin goles.

Javier Aguirre continuó moviendo sus piezas en el once de la Selección Mexicana, encontrando cabida a elementos como los juveniles, Gilberto Mora y Obed Vargas.

En el partido ante Paraguay, México deberá hacer más cambios, tanto para no cargar físicamente a los futbolistas, como para ver en acción a todos los convocados.

¿Qué viene para México después del partido vs Paraguay?

La siguiente concentración de México será en enero del 2026, que servirá para que el Tri viaje a Centroamérica y dispute dos partidos amistosos contra selecciones.

Además, México tiene una lista de selecciones nacionales para reinaugurar el Estadio Banorte en marzo próximo, entre ellas Portugal, Francia, Alemania, España y Argentina.