España vs Turquía chocan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver a la selección ibérica seguir su camino a la calificación en el Grupo E.

España tiene prácticamente amarrado el liderato del Grupo E de las eliminatorias para el Mundial 2026, pero buscará celebrar su clasificación con una victoria en casa ante Turquía.

España vs Turquía: Hora para ver el partido de eliminatorias por el pase al Mundial 2026

España vs Turquía se enfrentan el martes 18 de noviembre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 13:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido España vs Turquía, en uno de los 10 partidos con los que cerrará las eliminatorias mundialistas en esta fase.

España vs Turquía: Canal para ver el partido de eliminatorias por el pase al Mundial 2026

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido España vs Turquía, en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Partido: España vs Turquía

Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio la Cartuja

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó España en su anterior partido en las eliminatorias mundialistas?

España goleó 4-0 a Georgia el sábado 15 de noviembre jugando como visitante, para afianzarse en el primer lugar del Grupo E de las eliminatorias europeas.

España tiene más de un pie en el Mundial 2026, ya que con 15 puntos, supera por 3 unidades a Turquía, segundo lugar del sector y su siguiente rival.

Solo los primeros lugares de cada grupo califican de manera directa al Mundial 2026, y tendría que suceder una tragedia para que España fuera al repechaje, pues tiene una diferencia de goles de +19, mientras los turcos presumen diferencia de +4.

¿Cómo va el Grupo E de las eliminatorias europeas que integran España y Turquía?

La victoria de España sobre Georgia fue tan contundente que nadie duda que la Furia Roja terminará como líder de su grupo eliminatoria, de cara al Mundial 2026.

Así va el Grupo E de las eliminatorias para el Mundial 2026: