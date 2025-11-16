Escocia vs Dinamarca se enfrentan en la última jornada de las eliminatorias europeas, con el pase directo al Mundial 2026 en juego; te decimos la hora y canal para ver el partido del Grupo C.

Dinamarca es líder del Grupo C de las eliminatorias para el Mundial 2026, cima que tendrá que defender como visitante contra Escocia, para quedarse con el pase directo a la máxima justa del futbol.

Escocia vs Dinamarca: Hora para ver el partido por el pase directo al Mundial 2026

Escocia vs Dinamarca se enfrentan el martes 18 de noviembre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 13:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Escocia vs Dinamarca, en uno de los partidos con los que cerrará las eliminatorias mundialistas en esta fase.

Escocia vs Dinamarca: Canal para ver el partido por el pase directo al Mundial 2026

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido Escocia vs Dinamarca, por el pase directo al Mundial 2026.

Partido: Escocia vs Dinamarca

Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Hampden Park

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedaron Escocia y Dinamarca en la anterior jornada de las eliminatorias mundialistas?

Escocia perdió en la anterior jornada de las eliminatorias europeas, poniendo en riesgo su pase directo al Mundial 2026, lugar que se jugará ante Dinamarca.

La derrota en Grecia, dejó a Escocia en 10 puntos como segundo lugar del Grupo C de las eliminatorias europeas.

Dinamarca empató en Bielorrusia para apoderarse del liderato del grupo que comparte con Escocia, sitio que pondrá en juego en la última jornada eliminatoria de Europa.

¿Cómo va el Grupo C de las eliminatorias europeas que integran Escocia y Dinamarca?

Un empate en Escocia en la última jornada eliminatoria, le daría el pase directo a Dinamarca al Mundial 2026.

Así va el Grupo C de las eliminatorias para el Mundial 2026: