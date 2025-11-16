México se alista para buscar su pase a cuartos de final del Mundial Sub-17, pero antes deberá dejar en el camino a Portugal en octavos de final; te damos el pronóstico y la posible alineación del Tri.
Tras soportar un intenso dominio argentino, México se sobrepuso para eliminar a la selección albiceleste y avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-17.
México vs Portugal: Pronóstico del partido de octavos de final del Mundial Sub-17
El martes 18 de noviembre, México vs Portugal protagonizarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17.
México ya demostró que tiene nivel para enfrentar a cualquier selección en esta categoría, así que el pronóstico es que eliminará a Portugal en octavos de final, con marcador de 2-1.
México vs Portugal: Posible alineación del Tri en octavos de final del Mundial Sub-17
México buscará el pase a cuartos de final del Mundial Sub-17, con esta posible alineación ante Portugal.
- Santiago López
- Félix Contreras
- Ian Olvera
- Michael Corona
- Kenneth Martínez
- Jhonnatan Grajales
- Íñigo Borgio
- Adrián Villa
- Ignacio López
- Luis Gamboa
- Aldo de Nigris
México vs Portugal en el Mundial Sub-17: Hora y canal para ver los octavos de final
La hora del partido México vs Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17, será a las 7 de la mañana, el martes 18 de noviembre.
Las señales del Canal 9, ViX y TUDN transmitirán el partido México vs Portugal, en los octavos de final del Mundial Sub-17.
- Partido: México vs Portugal
- Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025
- Fase: Octavos de final del Mundial Sub-17
- Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México
- Sede: Aspire Zone - Pitch 3
- Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN
¿Cómo quedó México en los octavos de final del Mundial Sub-17?
México parecía destinado a la eliminación en el Mundial Sub-17 a manos de Argentina, pero el Tricolor rompió con los pronósticos y eliminó a la selección favorita del torneo, 5-4 en penaltis.
Tras irse abajo en el marcador, México fue capaz de darle la vuelta con dos goles de Luis Gamboa.
Sin embargo, Argentina empujó en busca del empate y lo consiguió cerca del final, mandando la definición a los penaltis.
En los penaltis, Santiago López, portero de México, arrancó atajando el disparo de Argentina y selló el pase anotando el quinto envío que mandó al Tri a octavos de final del Mundial Sub-17.