México se alista para buscar su pase a cuartos de final del Mundial Sub-17, pero antes deberá dejar en el camino a Portugal en octavos de final; te damos el pronóstico y la posible alineación del Tri.

Tras soportar un intenso dominio argentino, México se sobrepuso para eliminar a la selección albiceleste y avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-17.

México vs Portugal: Pronóstico del partido de octavos de final del Mundial Sub-17

El martes 18 de noviembre, México vs Portugal protagonizarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17.

México ya demostró que tiene nivel para enfrentar a cualquier selección en esta categoría, así que el pronóstico es que eliminará a Portugal en octavos de final, con marcador de 2-1.

México vs Portugal: Posible alineación del Tri en octavos de final del Mundial Sub-17

México buscará el pase a cuartos de final del Mundial Sub-17, con esta posible alineación ante Portugal.

Santiago López Félix Contreras Ian Olvera Michael Corona Kenneth Martínez Jhonnatan Grajales Íñigo Borgio Adrián Villa Ignacio López Luis Gamboa Aldo de Nigris

México vs Portugal en el Mundial Sub-17: Hora y canal para ver los octavos de final

La hora del partido México vs Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17, será a las 7 de la mañana, el martes 18 de noviembre.

Las señales del Canal 9, ViX y TUDN transmitirán el partido México vs Portugal, en los octavos de final del Mundial Sub-17.

Partido: México vs Portugal

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Fase: Octavos de final del Mundial Sub-17

Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Aspire Zone - Pitch 3

Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN

¿Cómo quedó México en los octavos de final del Mundial Sub-17?

México parecía destinado a la eliminación en el Mundial Sub-17 a manos de Argentina, pero el Tricolor rompió con los pronósticos y eliminó a la selección favorita del torneo, 5-4 en penaltis.

Tras irse abajo en el marcador, México fue capaz de darle la vuelta con dos goles de Luis Gamboa.

Sin embargo, Argentina empujó en busca del empate y lo consiguió cerca del final, mandando la definición a los penaltis.

En los penaltis, Santiago López, portero de México, arrancó atajando el disparo de Argentina y selló el pase anotando el quinto envío que mandó al Tri a octavos de final del Mundial Sub-17.