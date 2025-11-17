El Play-In de la Liga MX cierra su primera jornada con el Tijuana vs FC Juárez en el Estadio Caliente; te decimos fecha, horario y dónde ver el partido.

Tijuana parte como favorito para continuar en la fase fina de la Liga MX, dejando a FC Juárez con otra oportunidad midiéndose con el ganador de Pachuca vs Pumas, por el último boleto.

Tijuana vs FC Juárez: Fecha para ver el Play-In de la Liga MX

Tijuana vs FC Juárez cierran las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, con el Estadio Caliente como sede del partido.

Tijuana vs FC Juárez: Horario para ver el Play-In de la Liga MX

El partido Tijuana vs FC Juárez en la fase de Play-In de la Liga MX, inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Tijuana vs FC Juárez: Canal para ver el Play-In de la Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Tijuana vs FC Juárez.

Partido: Tijuana vs FC Juárez

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegan Tijuana y FC Juárez al partido de Play-In de la Liga MX?

Tijuana no pudo calificar de manera directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero con 24 puntos se ubicó en la séptima posición del torneo de la Liga MX, lo que le permite recibir en Play-In al FC Juárez.

El FC Juárez, rival de Tijuana en el Play-In de la Liga MX, sumó un punto menos que los Xolos, pero en la realidad tiene pocas oportunidades de salir con la victoria del Estadio Caliente.

Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX

La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Tijuana por encima del FC Juárez.

En caso de que el Tijuana vs FC Juárez termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.