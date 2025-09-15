En el regreso a la actividad en la MLS, el Inter Miami de Messi se metió a la cancha de Charlotte FC y ahí, sufrió una dolorosa derrota por marcador de 3-0, pero la historia pudo ser diferente debido a que cuando todavía se encontraban empatados sin goles, el equipo de Florida tuvo la oportunidad de abrir el marcador a su favor, pero un cobro a lo Panenka lo impidió.

Pasado el minuto 30 del partido, Leo Messi fue el encargado de ejecutar desde el manchón de penalti y buscó engañar al portero Kristijan Kahlina, quien alcanzó a meter un manotazo a la Panenka del argentino y con ello, evitó la caída de su arco, lo que le celebró la afición local de Charlotte FC.

Por su fuera poco, un par de minutos después de la falla de Messi, vino el primer gol de Charlotte FC en la figura de Iklan Toklomati, quien se despachó con un hat trick para darle los tres puntos al conjunto local.

¿Cuántos penales ha fallado Messi en su carrera?

Si bien, no es usual ver a Messi fallar un penal, la realidad es que le ha pasado varias veces a lo largo de su carrera. Y es que el del juego contra Charlotte FC fue uno de los 145 penales que Leo ha cobrado, de los cuales ha errado 32.

Cabe mencionar que pasaron tres años para que Messi errara un penal. El último que el astro argentino había fallado fue hace tres años, durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el partido frente a Polonia.

Luego de esa falla, Messi había tirado seis penales; tres con Argentina y tres más con Inter Miami, todos los anotó. Incluso, no se contabilizan los de las tandas de penaltis del Mundial 2022 contra Holanda y Francia, en las cuales Leo pateó y convirtió.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con Inter Miami?

El siguiente partido de Messi con Inter Miami será contra un rival que recientemente les ganó un campeonato y con el cual las cosas no terminaron nada bien sobre el terreno de juego; Seattle Sounders.

Hace poco, Inter Miami con Messi en el campo enfrentó a este cuadro en la final de la Leagues Cup y el resultado fue favorable para Seattle Sounders, pero no solamente eso, se presentó un conato de bronca al final del juego que incluyó un escupitajo de Luis Suárez a un auxiliar del conjunto local.

El partido entre Inter Miami y Seattle Sounders se jugará en el Chase Stadium el próximo martes 16 de septiembre en punto de las 17:30 hrs (tiempo del centro de México).