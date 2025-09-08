Las dudas en torno a la participación de Messi en su sexto Mundial han estallado luego de las recientes declaraciones del astro argentino, sus frases causaron eco y fueron motivo de conversación en la última conferencia de Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni atendió la conferencia de prensa previo al choque ante Ecuador y habló sobre Lionel Messi y la dudas que envuelven su participación en el Mundial 2026.

Scaloni pidió que dejaran tranquilo a Lionel Messi, el jugador del Inter Miami tendrá tiempo suficiente para analizar si juega o no la Copa del Mundo 2026.

Por lo pronto, Messi se concentra en cerrar las Eliminatorias de Conmebol. La Selección Argentina ya selló su boleto al Mundial 2026, por lo que el duelo ante Ecuador es de mero trámite.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Messi y el Mundial 2026?

Lionel Scaloni fue cuestionado sobre Messi y su participación en el Mundial 2026, tema que se encendió luego de las declaraciones del exfutbolista del FC Barcelona, quien puso en duda su participación luego de la victoria sobre Venezuela.

“No hablé de esta situación del Mundial, sólo sé lo que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece. Lo vamos a dejar tranquilo y lo que decida va a estar bien”, señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el Mundial 2026?

En su último partido en Argentina con la selección, Lionel Messi lanzó unas declaraciones que pusieron en duda su participación en el Mundial 2026.

“Por edad no creo que juegue el otro Mundial. Por edad lo más lógico es que no juegue”, señaló Lionel Messi tras la victoria sobre Venezuela.

“Este año tuvimos muchos partidos, muchas secuencias de juegos. Por suerte pude jugar tres seguidos, es el día a día, sintiendo las sensaciones. Está claro que hoy era el último con puntos en juego aquí, pero día a día intento sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Si me siento bien, disfruto. Si me siento mal, prefiero no estar”, argumentó.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi y la Selección Argentina?

Lionel Messi y la Selección Argentina volverán a escena este martes 9 de septiembre en la última jornada de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026.

El Ecuador vs Argentina se disputará a las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio Monumental Banco Pichincha.