Todo llega a su fin y Lionel Messi está por cerrar un capítulo histórico en su carrera: disputará su último partido con la casaca albiceleste en Argentina, el momento se acerca y su entrenador no pudo contener las lágrimas al hablar de ello.

Al ser cuestionado sobre el último partido oficial de Messi en su país, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se emocionó hasta las lágrimas.

Argentina recibirá a Venezuela hoy jueves 4 de septiembre en partido de Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y los focos estarán puestos en Messi, quien disputará su último partido oficial con la albiceleste en casa.

¿Qué dijo Scaloni sobre Messi y su último partido oficial en su país?

Lionel Scaloni habló sobre el último partido oficial de Messi en Argentina y de inmediato cambió su semblante, se emocionó hasta las lágrimas y señaló lo emotivo que será el encuentro en el Estadio Monumental.

“Por lo que ya declaró Leo, será un partido emotivo, especial, lindo. Hay que disfrutarlo, como siempre decimos. Yo soy el primero que disfruta poder entrenarlo”, señaló Scaloni, DT de Argentina en conferencia.

“Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga”, apuntó Scaloni.

Scaloni respondió sobre si era el último partido oficial de Messi en suelo argentino, un periodista SE EMOCIONÓ e hizo que se quiebre el propio DT.



Ufff, qué momento. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/FTY8IjV9E2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 3, 2025

¿Cuándo se jugará el Argentina vs Venezuela, último partido oficial de Messi en su país?

Los ciclos se cierran y a Messi le aguarda su sexta Copa del Mundo en 2026, pero antes tendrá una cita histórica en casa, pues disputará su último partido oficial en Argentina.

Con Lionel como gran protagonista, Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental, encuentro correspondiente a la Fecha 17 de las Eliminatorias Mundialistas de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El encuentro se celebrará hoy jueves 4 de septiembre a las 5:30 p.m. (tiempo del centro de México) y la transmisión podrá seguirse en territorio mexicano a través de la señal de ViX +.