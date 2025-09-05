El último partido oficial de Lionel Messi con la Albiceleste en Argentina tuvo de todo y ese todo también incluye una dosis de polémica, pues el campeón del mundo estuvo a punto de liarse a golpes con el seleccionado de Venezuela, Tomás Rincón.

En redes sociales circula un video en el que Lionel Messi se encaró con Tomás Rincón en el camino a vestidores tras finalizar la primera mitad del Argentina vs Venezuela en el Estadio Monumental.

El incidente con Tomás Rincón ha sido objeto de distintos comentarios en redes sociales contra el astro argentino, a quien criticaron por buscar la pelea con el histórico futbolista venezolano.

Video del encontronazo entre Lionel Messi y Tomás Rincón durante el Argentina vs Venezuela

Lionel Messi vivió a tope su último partido oficial con selección en su país, pues hasta se dio tiempo para protagonizar un encontronazo con el venezolano Tomás Rincón al medio tiempo del partido Argentina vs Venezuela.

En las imágenes se puede observar a Lionel Messi rumbo a los vestidores y de pronto detiene su rumbo para encarar a Tomás Rincón. La acción del argentino desató la pelea entre rivales, que afortunadamente cesó muy pronto.

"Messi"



Porque casi se agarra a trompadas con el capitán venezolano, Tomás Rincón: fue a buscarlo custodiado por De Paul, Paredes y Cuti.



pic.twitter.com/HZSvieQbKc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 5, 2025

¿Cómo quedó el Argentina vs Venezuela de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026?

Lionel Messi se despidió a lo grande de casa, el astro argentino marcó dos goles en el triunfo de 3-0 sobre Venezuela.

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 39’ con una tremenda definición en un mar de piernas rivales. Para la segunda parte, apareció Lautaro Martínez con el 2-0, mientras que al 76’ llegó el jugador del Inter Miami para firmar su doblete y el 3-0 definitivo.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi con Argentina?

La última jornada de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 para Argentina se celebrará el martes 9 de septiembre cuando visiten el Estadio Monumental Banco Pichincha para medirse a Ecuador.

Argentina ya tiene asegurado su boleto al Mundial 2026, por lo que este podría ser el último gran evento en la carrera de Messi.