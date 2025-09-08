MLS acaba de dar a conocer el castigo que tendrá Luis Suárez por escupir a un rival en la final de la Leagues Cup entre Inter Miami y el Seattle Sounders.

Si bien, era un torneo no oficial por la MLS, decidieron castigar a Luis Suárez. Así que antes de todo, veamos lo que ocurrió en la Final de la Leagues Cup y que provocó todo este asunto.

El domingo 31 de agosto, se enfrentó el equipo de Lionel Messi ante el equipo de Seattle, perdieron 3 a 0, lo que causó el enojo de varios futbolistas, entre ellos el uruguayo.

Al final del partido, Luis Suárez escupió a un miembro del equipo de su rival. Sergio Busquets también golpeó a alguien, pero quedó sin ninguna sanción.

MLS se achica ante el Inter Miami de Messi; imponen ridícula sanción a Luis Suárez por escupir a rival

Antes de que la MLS diera a conocer el castigo de Luis Suárez por escupir a un integrante del Seattle Sounders, la Leagues Cup dio a conocer que el uruguayo se perderá 6 encuentros del torneo.

Después el mismo jugador se ‘disculpó’ públicamente: "Fue un momento de mucha tensión y frustración, en el que, justo después de que terminara el partido, sucedieron cosas que no deberían haber sucedido, pero eso no justifica mi reacción“.

Ahora, la MLS le puso 3 partidos de sanción a Luis Suárez. Los partidos que se va a perder son contra Charlotte FC, Seattle Sounders, DC United.

Racismo sobre Evra cuando estaba en la Premier.

Morder a un italiano en un mundial.

Escupir a un señor.



Listo Luis Suarez es el jugador mas irrespetuoso y gato que ha dado este deporte.



pic.twitter.com/1cKjpkTxDg — Henry M (@Henry_Melz) September 1, 2025

Escándalos de Luis Suárez en toda su carrera

No es la primera vez que Luis Suárez se mete en un escándalo, de hecho, todo lo contrario. Tiene una lista grande sobre agresiones, verbales y físicas.

Todo comienza cuando en 2010, Luis Suárez, que se encontraba en el Ajax mordió a Otman Bakkal. Esto le dejó un castigo de 7 partidos.

Luego en 2011, al uruguayo se le acusó de insultos racistas a Patrice Evra, por lo que fue castigado por 8 partidos. En 2013 volvió a morder, en aquella ocasión fue a Ivanovic del Chelsea. Y más tarde en Brasil 2014 mordió a Chiellini.