Luego de que se cayó su fichaje con el Inter de Miami, Cruz Azul ya tomó una importante decisión sobre el futuro de Gonzalo Piovi.

Cruz Azul sigue con la intención de quedarse con sus futbolista clave de la plantilla y el que está en la mira es Gonzalo Piovi, quien ya estableció contacto con La Máquina para firmar un nuevo contrato con los celestes.

Y es que de acuerdo con ESPN, las pláticas entre la directiva de Cruz Azul y Gonzalo Piovi van por buen camino y se espera que en los próximos días puedan llegar a un acuerdo para que el argentino se quede más tiempo en La Máquina.

Cruz Azul toma importante decisión sobre el futuro de Gonzalo Piovi luego de que se cayó su traspaso al Inter de Miami

Gonzalo Piovi tenía la intención de jugar a lado de Lionel Messi con el Inter Miami y su salida de Cruz Azul era una posibilidad, sin embargo, dicha situación no se pudo concretar porque ambos clubes no llegaron a un acuerdo por la transferencia del jugador.

Ante ello, la directiva de Cruz Azul quiere que Gonzalo Piovi se quede y por ello, planean ofrecerle una extensión de contrato.

Gonzalo Piovi tiene contrato con Cruz Azul hasta diciembre 2026 y según la fuente, se espera que firme un nuevo documento por dos años más.

EXCLUSIVA🚨



GONZALO PIOVI SE QUEDA EN CRUZ AZUL Y RENUEVA💣💣



Después de que se cayera su fichaje con Inter Miami, el Ing. Víctor Velázquez habló con Piovi y le dijo que se quedara tranquilo en cuanto a sus temas contractuales.



Más años en el equipo y mejora salarial. pic.twitter.com/BC1xjPLoNQ — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) September 8, 2025

Cabe mencionar que desde que llegó a La Máquina, el futbolista argentino ya fue campeón de la Concachampions y junto con el resto de sus compañeros se ha quedado muy cerca de ser campeón del futbol mexicano.

Gonzalo Piovi demuestra su amor por Cruz Azul

Pese a que se habló de una posible salida de Cruz Azul, la realidad es que Gonzalo Piovi y su familia están felices de estar en México con La Máquina.

Prueba de ello, es que Gonzalo Piovi aprovechó el parón del futbol mexicano para hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija con temática de las mascotas oficiales de La Máquina: Blu y Costalito.