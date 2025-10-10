¿Se hará realidad? El presidente de Pachuca ha confirmado que Alexei Domínguez está en la mira del Ajax de Amsterdam por su rendimiento mostrado en el Mundial Sub-20.

Alexei Domínguez es uno de los futbolistas de esta Selección Mexicana que se pueden ir a Europa. Además, no es el único del Pachuca que tiene esta posibilidad.

Ahora, esto ha ocurrido en numerosas ocasiones, y la mayoría de estas, más en la última época, no han logrado dar el salto, por lo que equipos del viejo continente pregunten o estén interesados no garantiza nada.

Otro que quieren en Europa: Confirman que Ajax va con todo por Alexei Domínguez

El presidente de Pachuca confesó en una entrevista para el Diario Marca que Alexei Domínguez es buscado por el Ajax, además de hablar sobre esta Selección Mexicana Sub-20 que ha mostrado un buen futbol.

“Tenemos una gran ilusión con dos jugadores que están participando en el Mundial Sub-20, que han hecho un trabajo impresionante. Nos tocó el grupo de la muerte con Brasil, España y Marruecos, pasamos en segundo lugar, le ganamos a Chile y ahora vamos contra Argentina“, comentó Armando Martínez.

Luego aseguró que dos de sus jugadores podrían dar el salto: “Ahí tenemos a Elías Montiel y a Alexei Domínguez, son niños que llegaron a los 10-11 años con Pachuca, les tenemos un cariño impresionante y es increíble ver cómo van creciendo. Por Montiel han preguntado equipos europeos que están muy interesados; el Ajax está muy interesado por Alexei, les gustó mucho el desarrollo que ha tenido"

Alexei Domínguez ha sido titular en 3 partidos del Mundial Sub-20, ha anotado un gol, con una asistencia. Ha destacado por su drible, pases y ocasiones generadas.

Alexei Domínguez (Miguel Ponton / MEXSPORT)

Pachuca y los jugadores que no ha dejado ir a Europa

Todo es bonito cuando se dice, pero la realidad es otra, más en Pachuca. Hace unos años era un equipo que mandaba jugadores a Europa sin problema. Pero algo cambió y las cosas se han complicado.

Por ejemplo, Kevin Álvarez era una de las jovenes promesas de su cantera, fue a Qatar 2022 y los clubes europeos se fijaron en él. Pachuca no lo dejó ir, ya que América le ofreció una buena cantidad de dinero.

El último que se fue de los Tuzos fue Luis Chávez, pero no de la mejor forma, pues tuvo que forzar su salida.