México vs Argentina se volverán a medir en una fase decisiva de un Mundial, será en los cuartos de final de Chile 2025; te decimos día, hora y canal para ver el partido del Tricolor.

La selección de México que dirige Eduardo Arce llega con gran motivación a los cuartos de final del Mundial Sub-20, pero contra Argentina no puede confiarse.

México vs Argentina: Día para ver al Tri en cuartos de final del Mundial Sub-20

México vs Argentina se enfrentarán el sábado 11 de octubre en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

México vs Argentina: Hora para ver al Tri en cuartos de final del Mundial Sub-20

El partido México vs Argentina arrancará a las 17 horas, el sábado 11 de octubre, como parte de los cuartos de final del Mundial Sub-20.

México vs Argentina: Canal para ver al Tri en cuartos de final del Mundial Sub-20

Las plataformas ViX, TUDN y el Canal 9 transmitirán los cuartos de final del Mundial Sub-20, México vs Argentina.

Partido: México vs Argentina

Fase: Cuartos de final Mundial Sub-20

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 9

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇦🇷🆚🇲🇽



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/648LZpbhTx — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cómó calificó México a los cuartos de final del Mundial Sub-20?

México fue implacable en los octavos de final del Mundial Sub-20, al eliminar a la selección de Chile, así que peleará fuerte con Argentina en cuartos de final.

Liderado por Gilberto Mora, quien es respaldado por una buena generación de futolistas, México goleó 4-1 a Chile en octavos de final.

¿Cómo llegó Argentina a cuartos de final para enfrentar a México en el Mundial Sub-20?

Argentina derrotó 4-0 a la selección de Nigeria el miércoles 8 de octubre, en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Con ese resultado, Argentina se ganó el derecho de medirse con México en cuartos de final, luego de que el Tri eliminara al local Chile.

Se trata de una rivalidad con mucha historia en las diversas categorías de selecciones nacionales, aunque el dominio de Argentina sobre México suele predominar en cada nueva cita.