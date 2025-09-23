CF Pachuca cayó en la Jornada 9 de la Liga MX ante Club Querétaro, lo que desató el enojo de Armando Martínez, presidente del equipo que le dio un tremendo regaño a sus futbolistas.

Armando Martínez levantó la voz en el vestidor, donde cuerpo técnico y jugadores solo escucharon, sin embargo, la conversación fue difundida en redes sociales.

La situación a la interna de los Tuzos es cada vez peor, y tal parece que el proyecto de Jaime Lozano se tambalea tras los recientes resultados y lo sucedido en el Mundial de Clubes 2025.

Pachuca está que arde por filtración del tremendo regaño de Armando Martínez a futbolistas

De acuerdo con información de El Francotirador, las cosas se pusieron muy tensas en CF Pachuca luego de que se filtrara un audio de Armando Martínez regañando a sus futbolistas.

Tras la viralidad del clip en el que Armando Martínez regañó a los jugadores de CF Pachuca, la directiva se molestó en gran manera y ya investigan quién filtró la conversación.

“No se vale vulnerar la confianza de un vestidor así”, fue el mensaje que le dieron sus fuentes a El Francotirador, quien no descarta que tras la investigación den con el responsable.

La realidad es que los Tuzos han bajado mucho su rendimiento en las últimas cinco jornadas, en las que tan solo pudieron cosechar un punto bajo la dirección de Jaime Lozano.

Aunque hace unas semanas la directiva mostró su total respaldo al Jimmy Lozano, los reciente resultados podrían cambiar el destino del extécnico de la Selección Mexicana.

Armando Martínez, presidente de CF Pachuca (Juan Luis Diaz / Mexsport)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Pachuca?

Tras el desastroso desempeño que mostró CF Pachuca contra Club Querétaro, los Tuzos tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse en el Apertura 2025.

CF Pachuca visitará a Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido que formará parte de la Jornada 10 de la Liga MX y que podría significar el regreso de a la senda de la victoria para los Tuzos.