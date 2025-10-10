El México vs Argentina encierra una gran rivalidad, no sólo a nivel de selecciones absolutas, pues en el Mundial Sub 20 será la cuarta vez que se enfrenten; aquí te contamos sobre los antecedentes de este esperado encuentro en Chile.

Este fin de semana se disputará el partido México vs Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20, será un duelo de pronóstico reservado, pues las selecciones llegan en gran momento.

La Selección Mexicana venció con categoría a Chile en la ronda de octavos de final y ahora tendrá un reto mayúsculo, pues se medirá a Argentina por el boleto a semifinales. Las estadísticas ponen como favorita a la Albiceleste, pero los tricolores no se intiman ante la escuadra sudamericana.

Los antecedentes del México vs Argentina en el Mundial Sub-20

Por cuarta ocasión, el México vs Argentina se celebrará en el Mundial Sub-20, esta vez será como parte del duelo de cuartos de final en la justa con sede en Chile.

El partido México vs Argentina se ha celebrado en tres ocasiones previas con un saldo favorable a la Albiceleste, con dos triunfos por uno del Tri.

La última vez que se enfrentaron ocurrió en Colombia 2011 durante la fase de grupos. En aquella edición, una solitaria anotación de Erik Lamela bastó para el triunfo de los argentinos.

En Canadá 2007 se batieron por el boleto a semifinales y una vez más los sudamericanos salieron victoriosos, esta vez con un gol de Maxi Moralez.

Nos tenemos que remontar hasta la Copa del Mundo Sub-20 en Nigeria, celebrada en 1999, para hablar de una única victoria de México frente a Argentina. En aquella edición, la selección azteca goleó 1-4 a los sudamericanos con goles de Daniel Osorno, Eduardo Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Luis Ignacio González.

Antecedentes del México vs Argentina en el Mundial Sub-20:

Nigeria 1999: México 4-1 Argentina, Octavos de Final

Canadá 2007: Argentina 1-0 México, Cuartos de Final

Colombia 2011: Argentina 1-0 México, Fase de Grupos

¿Cuándo será el México vs Argentina del Mundial Sub 20?

El partido México vs Argentina, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20, se disputará este sábado 11 de octubre a las 5:00 p.m. (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.