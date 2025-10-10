Este sábado 11 de octubre se juega el México vs Colombia, pero en ese mismo día también, la Selección Mexicana enfrenta los Cuartos de Final del Mundial Sub-20.

Por lo que se planea que exista un cambio de horario en el México vs Colombia. Recordemos que el Tri menor se verá las caras contra Argentina en los Cuartos de Final y se podría alargar todo.

Eso sí, habrán muchas emociones este 11 de octubre, aunque seguro los focos estarán en la eliminatoria del Mundial Sub-20 debido a lo que representa esta rivalidad.

Claro, es en la mayor en donde existe un pasado. Pero, estos ya se enfrentaron en 3 ocasiones en Mundial Sub 20 y 2 de estas las ganó la albiceleste y esta es una gran oportunidad de revancha.

¿Suspenden el México vs Colombia? Partido amistoso se verá afectado por culpa del Tri en el Mundial Sub-20

Como vimos, la Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20. En el caso que se vayan a tiempos extras, se podría retrasar el México vs Colombia.

Según fuentes cercanas a SDPdeportes, se supo que el México vs Colombia podría aplazarse unos minutos, previniendo que exista el alargue en el partido de la Selección vs Argentina. Posiblemente de 15 a 30 minutos.

El anuncio se podría hacer oficial el viernes 10 de octubre. También es importante destacar que las televisoras tendrían injerencia y serían las que buscan el cambio.

Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿A qué hora sería el México vs Colombia?

Este México vs Colombia es el primero de esta Fecha FIFA de octubre, este se jugará en Estados Unidos. De manera sorpresiva, el segundo encuentro (contra Ecuador) será en el Estadio Akron.