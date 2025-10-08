México ya conoce a su rival en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile; Argentina eliminó a Nigeria en octavos de final para citarse con el Tri de Gilberto Mora en la siguiente ronda.

El gran paso de México en el Mundial Sub-20, dirigido por Eduardo Arce, tendrá un sinodal que históricamente es complicado, pero el Tri cuenta con en el talento necesario para encarar al representativo de Argentina.

¿Cómo calificó Argentina a cuartos de final para enfrentar a México en el Mundial Sub-20?

Argentina derrotó 4-0 a la selección de Nigeria el miércoles 8 de octubre, en los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Con ese resultado, Argentina se ganó el derecho de medirse con México en cuartos de final, luego de que el Tri eliminara al local Chile.

Se trata de una rivalidad con mucha historia en las diversas categorías de selecciones nacionales, aunque el dominio de Argentina sobre México suele predominar en cada nueva cita.

¿Cómo calificó México a los cuartos de final del Mundial Sub-20?

México fue implacable en los octavos de final del Mundial Sub-20, al eliminar a la selección de Chile, anfitriona del torneo, por lo que no puede considerarse como un rival fácil para Argentina en cuartos de final.

Liderado por Gilberto Mora, quien es respaldado por una buena generación de futbolistas, México goleó 4-1 a Chile en octavos de final.

¡Tenemos rival para los Cuartos de Final en el Mundial #Sub20! 👏⚽



Enfrentaremos a Argentina este sábado en busca de las Semifinales. 🇦🇷🆚🇲🇽



¡Vamos #NuestrosChavos! 🔥#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/648LZpbhTx — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 8, 2025

¿Cuándo juegan México vs Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20?

México vs Argentina se enfrentarán el sábado 11 de octubre en los cuartos de final del Mundial Sub-20, en uno de los partidos más atractivos del torneo.

Hora y canal para ver México vs Argentina en cuartos de final del Mundial Sub-20

México vs Argentina se enfrentarán el sábado 11 de octubre a partir de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Hasta el momento, los partidos de Mexico en el Mundial Sub-20, han sido transmitidos a través de las señales del Canal 9, TUDN y ViX, situación que se repetiría en el México vs Argentina.