Diego Ochoa se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos que más han llamado la atención en el Mundial Sub-20, lo que ya lo tendría en la mira de tres equipos de Europa.

El Mundial Sub-20 se ha convertido en un escenario para que talentos como el de Diego Ochoa sean observados por grandes equipos del futbol de Europa.

Con sus destacadas actuaciones en la Selección Mexicana, Ochoa se podría convertir en el próximo futbolista mexicano en dar el paso a Europa.

Tres equipos de Europa ya levantaron la mano para fichar a Diego Ochoa

Diego Ochoa ha captado la atención de equipos europeos tras su destacada participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Según Fernando Esquivel, los primeros tres equipos en mostrar interés en Diego Ochoa fueron Brujas, Porto y PSV, quienes ya se acercaron para conocer la situación del pase del jugador.

Pese al interés internacional, la situación contractual de Ochoa complica una transferencia inmediata. Actualmente se encuentra cedido en FC Juárez, que tiene opción de compra.

El panorama se vuelve aún más complejo debido a la cláusula de recompra que Chivas mantiene sobre el jugador de 20 años.

Esto significa que cualquier acuerdo futuro con los clubes europeos dependerá de la resolución entre FC Juárez y Chivas, lo que podría retrasar su llegada a Europa.

Diego Ochoa con la Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

FC Juárez quiere ejercer la opción de compra de Diego Ochoa

El futuro de Diego Ochoa empieza a definirse en México, ya que FC Juárez decidió ejercer la opción de compra por el defensor canterano de Chivas.

De acuerdo con David Medrano, la operación es un hecho y ha sido confirmada por Álvaro Navarro y Fran Sánchez, director deportivo de Bravos.

Sin embargo, Chivas mantiene una cláusula de recompra sobre Ochoa, lo que les permitiría recuperarlo pagando una suma superior en el futuro.

Esto deja abierta la posibilidad de que el defensor pueda regresar al club tapatío si así lo consideran estratégico para su proyecto deportivo.

Sin embargo, Ochoa ya ha capturado la atención de equipos europeos, por lo que tendrá diversas opciones para seguir con su carrera profesional.