Gilberto Mora brilla dentro y fuera de la cancha, pues el juvenil mexicano no sólo sorprendió por su talento también lo ha hecho por su madurez y declaraciones, mismas que le llevaron a ganarse los elogios de una leyenda de Estados Unidos.

Alexi Lalas, exjugador de la Selección de Estados Unidos, quedó impresionado con la mentalidad de Gilberto Mora, quién aseguró que la Selección Mexicana puede ganar el Mundial 2026.

Para algunos las declaraciones de Mora son ilusorias, pero para otros es la muestra clara de que el mexicano tiene una gran mentalidad.

¿Qué dijo Alexi Lalas, leyenda de Estados Unidos sobre Gilberto Mora?

Alexi Lalas, leyenda de Estados Unidos, habló sobre Gilberto Mora y sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026.

Para Lalas, la mentalidad de Gilberto Mora es un ejemplo a seguir y le encantaría que los jugadores de Estados Unidos pensaran igual.

“Quiero que esa convicción forme parte de la selección masculina de Estados Unidos”, señaló Lalas en el podcast Estado de la Unión.

“No sé si ya la tienen, pero me gusta. Repito, no creo que sea una ilusión”, argumentó la leyenda de Estados Unidos.

“Si Diego Luna saliera y dijera: ‘Vamos a ganar la Copa Mundial. Ese es nuestro objetivo’, ¿se burlarían? ¿Lo ridiculizarían por decirlo y creerlo?”. se preguntó

“¿O dirían que eso es lo que hace grande a Estados Unidos? ¿Dirían que eso es lo que permite a los estadounidenses lograr cosas que otros creen imposibles?”, puntualizó.

“En este caso, no puedo creer que venga de un jugador mexicano de la selección mexicana” reflexionó.

¿Qué dijo Gilberto Mora sobre la posibilidad de qué México sea campeón del mundo en el Mundial 2026?

Gilberto Mora señaló que la Selección Mexicana puede ser campeón del mundo del Mundial 2026. A pesar de lo complicado que suena lograrlo, el juvenil se visualiza realizando una gran Copa del Mundo acompañado de la afición tricolor.

“Yo creo que México puede ganar el Mundial. Estamos en casa, nos falta creérnosla y nada más eso. Tenemos todo para ser campeones.”.