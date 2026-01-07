Los Toros Neza, uno de los clubes más polémicos y extravagantes que ha habido en el pasado reciente del futbol mexicano, tendrá su propia serie que ofrecerá un detrás de escenas de lo que vieron los aficionados del equipo y aquí te decimos fecha de estreno y dónde verla.

A pesar de que el paso de los Toros Neza en la primera división del balompié mexicano fue breve, dejaron una huella y se ganaron el corazón de miles de aficionados gracias a su estilo irreverente tanto fuera como dentro del campo.

Serie: Toros Neza

Plataforma: ViX

Fecha de estreno: Viernes 9 de enero

Es por ello que el material que se mostrará en la serie del club originario de Nezahualcóyotl ha llamado la atención de los fans que recuerdan con nostalgia al equipo que se organizaba para salir al campo con máscaras o hasta pintarse el cabello del mismo color.

Fecha y plataforma en la que se estrenará la serie de los Toros Neza

El pasado 26 de diciembre, en pleno Boxing Day, ViX compartió a través de sus diferentes redes sociales el tráiler de la serie documental sobre el Toros Neza, la cual contará con entrevistas a exjugadores como el Piojo Herrera.

Será hasta este viernes 9 de enero que se estrenará la serie sobre los Toros Neza y se especula que todos los episodios estarán disponibles para los aficionados que quieran verlos ese mismo día.

Serie: Toros Neza

Plataforma: ViX

Fecha de estreno: Viernes 9 de enero

Toros Neza. (David Leah / Mexsport)

Además de la aparición de exfutbolistas del equipo del Estado de México, también habrá testimonios de algunos de los periodistas deportivos más reconocidos del país, como Marion Reimers, David Faitelson y Francisco Javier González.

Toros Neza era el animador del futbol mexicano, pero no pudo coronar su época dorada con un título

En la década de los 90, los Toros Neza eran un equipo frecuente en la fase final del futbol mexicano, es decir, la irreverencia y desparpajo que mostraban fuera del campo también lo hacían dentro de la cancha.

Sin embargo, en el torneo del Verano 97, Chivas se impuso 7-2 en el global de la final al Toros Neza en el torneo en el que estuvo más cerca del título el equipo conformado por leyendas como el Turco Mohamed, el Piojo Herrera y el Pony Ruiz.

Además, en el primer avance compartido por ViX acerca de este contenido, se ha visto que habrá un fragmento dedicado especialmente a la bronca que tuvo el equipo en un partido con la selección de Jamaica.